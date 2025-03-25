京都「住宿稅」喊漲！每晚最高1萬日圓　新制上路時間曝

▲日本京都祇園花見小路湧入許多遊客。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

全球新冠疫情結束後，由於日圓貶值，使得大批觀光客湧入日本，雖然為當地帶來極大觀光收益，但是大量人潮卻也造成嚴重的「觀光公害」。為了因應相關問題，許多旅遊景點開始調整外國人的門票價位，各部分地方政府也加徵或上調住宿稅。其中，台灣人熱愛的京都市已確定於2026年3月1日上調住宿稅。

根據京都市政府現行規定，當地的住宿稅目前分為3個等級：每人每晚2萬日圓（約新台幣4400元）以下收取200日圓（約新台幣44元）；2萬日圓（約新台幣4400元）至5萬日圓（約新台幣1.1萬元）收取500日圓（約新台幣110元）；5萬日圓（約新台幣1.1萬元）以上則將收取1000日圓（約新台幣220元）。然而，京都市議會25日通過了新的住宿稅方案，未來將劃分為5個等級。

5個等級分別為：每人每晚住宿費6000日圓（約新台幣1320元）以下收取200日圓（約新台幣44元）；每人每晚住宿費6000日圓（約新台1320元）至2萬日圓（約新台幣4400元）收取400日圓（約新台幣88元）；每人每晚住宿費2萬日圓（約新台幣4400元）至5萬日圓（約新台幣1.1萬元）收取1000日圓（約新台幣220元）；每人每晚住宿費5萬日圓（約新台幣1.1萬元）至10萬日圓（約新台幣2.2萬元）收取4000日圓（約新台幣880元）；每人每晚住宿費10萬日圓（約新台幣2.2萬元元）以上則收取1萬日圓（約新台幣2200元）。也就是說，未來造訪京都，每晚住宿最高可能要支付1萬日圓（約新台幣2200元）的住宿稅。

新的稅制上路後，預計京都市的住宿稅收入將達到約126億日圓（約新台幣27億7200萬元），是目前的2倍以上。這些稅收除了應用於觀光公害的措施外，還將投入基礎設施建設和防災項目。