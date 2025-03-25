　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

京都「住宿稅」喊漲！每晚最高1萬日圓　新制上路時間曝

▲▼ 日本京都祇園花見小路湧入許多遊客。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本京都祇園花見小路湧入許多遊客。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

全球新冠疫情結束後，由於日圓貶值，使得大批觀光客湧入日本，雖然為當地帶來極大觀光收益，但是大量人潮卻也造成嚴重的「觀光公害」。為了因應相關問題，許多旅遊景點開始調整外國人的門票價位，各部分地方政府也加徵或上調住宿稅。其中，台灣人熱愛的京都市已確定於2026年3月1日上調住宿稅。

根據京都市政府現行規定，當地的住宿稅目前分為3個等級：每人每晚2萬日圓（約新台幣4400元）以下收取200日圓（約新台幣44元）；2萬日圓（約新台幣4400元）至5萬日圓（約新台幣1.1萬元）收取500日圓（約新台幣110元）；5萬日圓（約新台幣1.1萬元）以上則將收取1000日圓（約新台幣220元）。然而，京都市議會25日通過了新的住宿稅方案，未來將劃分為5個等級。

5個等級分別為：每人每晚住宿費6000日圓（約新台幣1320元）以下收取200日圓（約新台幣44元）；每人每晚住宿費6000日圓（約新台1320元）至2萬日圓（約新台幣4400元）收取400日圓（約新台幣88元）；每人每晚住宿費2萬日圓（約新台幣4400元）至5萬日圓（約新台幣1.1萬元）收取1000日圓（約新台幣220元）；每人每晚住宿費5萬日圓（約新台幣1.1萬元）至10萬日圓（約新台幣2.2萬元）收取4000日圓（約新台幣880元）；每人每晚住宿費10萬日圓（約新台幣2.2萬元元）以上則收取1萬日圓（約新台幣2200元）。也就是說，未來造訪京都，每晚住宿最高可能要支付1萬日圓（約新台幣2200元）的住宿稅。

新的稅制上路後，預計京都市的住宿稅收入將達到約126億日圓（約新台幣27億7200萬元），是目前的2倍以上。這些稅收除了應用於觀光公害的措施外，還將投入基礎設施建設和防災項目。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6671 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／亞亞老公首度現身　全台語控訴：暫停驅離處分
快訊／大逆轉！賴清美帶茶葉　派出所「致意」和解
日系4車廠請願「重機上國道」　高公局提2條件：可研議開放
快訊／「公館圓環」拆除！　蔣萬安今拍板　
不是Uber司機　妙齡女返家遭鬼祟男兩度按電鈴
快訊／野獸確定不退休　林志傑與富邦勇士續約1年
快訊／《娛百》Keyboard周老師驟逝
快訊／八炯側攻失敗！　遭警方壓制
快訊／群眾怒喊「滾回去」　亞亞反嗆：妳進來嘛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台女遊新加坡險遭性侵　背包客棧：已開除涉案員工

地勤男困在飛機貨艙　「零下25度飛90分鐘」凍傷差點失去雙腿

京都「住宿稅」喊漲！每晚最高1萬日圓　新制上路時間曝

傳俄不惜代價要「烏克蘭割地」4地點曝光　恐攻占更多烏領土

賴清德「拒統17條」強硬抗中　《紐時》：強化自身定位

亂丟菸蒂還打人！日本1神社不忍了　宣布禁止外國觀光客進入

快訊／紐西蘭外海發生規模7.0地震　深度10公里

攻葉門計畫提前洩漏！美記者被誤拉進機密群組　川普不知情

日本熊本「路面電車」追撞意外！多人受傷　傷勢不明

特斯拉歐洲銷售狂瀉45％！　被福斯、BMW、中國車企超車

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

親曝衝主席台敲議事槌原因！　柯建銘：一槌定音叫大家不要吵

台女遊新加坡險遭性侵　背包客棧：已開除涉案員工

地勤男困在飛機貨艙　「零下25度飛90分鐘」凍傷差點失去雙腿

京都「住宿稅」喊漲！每晚最高1萬日圓　新制上路時間曝

傳俄不惜代價要「烏克蘭割地」4地點曝光　恐攻占更多烏領土

賴清德「拒統17條」強硬抗中　《紐時》：強化自身定位

亂丟菸蒂還打人！日本1神社不忍了　宣布禁止外國觀光客進入

快訊／紐西蘭外海發生規模7.0地震　深度10公里

攻葉門計畫提前洩漏！美記者被誤拉進機密群組　川普不知情

日本熊本「路面電車」追撞意外！多人受傷　傷勢不明

特斯拉歐洲銷售狂瀉45％！　被福斯、BMW、中國車企超車

工作半年薪資破40K　職訓助攻8年級女生躍升綠電專業人才

「藍委像賴著不走的中配」　焦糖哥哥籲：簽罷免連署送他們回中國

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

快訊／大逆轉！借派出所臨停挨轟耍特權　女議員送茶葉「致意」

挪用大谷翔平資金遭判4年9個月　水原一平入獄時間延後

戴維斯復出全能秀！獨行俠難得連勝　吐煎熬心聲：沒想過不回來

台女遊新加坡險遭性侵　背包客棧：已開除涉案員工

桃園市政顧問大鬧國會　立院認違規將禁止採訪、綠營要求徹查

三星韓鐘熙驟逝！　韓媒：37年領袖時代結束

地勤男困在飛機貨艙　「零下25度飛90分鐘」凍傷差點失去雙腿

【中文聽力考試】豆腐到底多少錢？

國際熱門新聞

癌逝女驗屍才知沒生病　凶手是閨蜜

韓7旬翁性侵「90多歲失智阿嬤」！監視器曝

快訊／紐西蘭外海發生規模7.0地震　

傳川普關稅立場軟化！美股勁揚近600點　特斯拉狂噴近12％

以為是娃娃！泰女屍吊掛樹上　目擊者嚇呆

美將撤銷53萬移民合法身分　限期離境

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

以哈戰爭新停火協議　美、哈已同意

流行歌曲話當年／繁花裡，一生何求

離婚小川普認愛老虎伍茲　凡妮莎模特兒背景曝

阿北中千萬樂透！瞞妻亂投資「資產砍半」

Google Maps暗藏詐騙！地圖出現上萬假商家

華人移居明年破百萬　日「這區」宛如中國城

陸客訂民宿住1人　偷來6人還弄成垃圾屋

更多熱門

相關新聞

亂丟菸蒂還打人！日本神社禁止外國人進入

亂丟菸蒂還打人！日本神社禁止外國人進入

因擁有海上鳥居而聞名的日本長崎縣對馬市「和多都美神社」23日宣布，由於長期以來有多名外籍觀光客在神社境內做出不敬行為，且多次與當地政府協調未果，自當日起，除了教區內的居民與參拜者外，將全面禁止觀光客進入。事實上，和多都美神社早在2024年就已經因類似原因禁止南韓人入內。

日本熊本「路面電車」追撞！多人受傷

日本熊本「路面電車」追撞！多人受傷

陸客訂民宿住1人　偷來6人還弄成垃圾屋

陸客訂民宿住1人　偷來6人還弄成垃圾屋

阿北中千萬樂透！瞞妻亂投資「資產砍半」

阿北中千萬樂透！瞞妻亂投資「資產砍半」

日女OL慘遭「台灣健身房老闆」騙250萬

日女OL慘遭「台灣健身房老闆」騙250萬

關鍵字：

京都市住宿稅觀光客觀光公害稅制日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

陸配「亞亞」拒離境　今將帶家人衝內政部

前男友爆金賽綸家人冷血舉動：她死不是因為金秀賢

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

離境前1天發聲！陸配亞亞「我沒錯」拒買機票

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

「新朗日匯」6折騙10億　重金聘Joeman開箱業配

癌逝女驗屍才知沒生病　凶手是閨蜜

9歲女「媽媽！我耳朵有東西」　醫夾出一看嚇到

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面