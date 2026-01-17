驚險16小時！逃離委國「海上接應」畫面曝光　馬查多：我還活著

▲馬查多2025年12月初離開委內瑞拉，前往挪威。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）上月秘密離開委內瑞拉的過程曝光！美國救援組織「灰牛」（Grey Bull）16日釋出一段約2分鐘影片，紀錄一行人如何在加勒比海接應馬查多。在此之際，馬查多抵達美國白宮與總統川普會面，並把諾貝爾和平獎獎章送給川普。

特種老兵驚險護航

CNN報導，馬查多在銷聲匿跡近一年後，於2025年12月初離開委內瑞拉，前往挪威。她在委內瑞拉沿岸登船，駛向加勒比海一處匯合點，由美國救援組織灰牛創始人、特種部隊退役成員斯特恩（Bryan Stern）接應帶走，整個救援行動持續近16小時。

根據畫面，當時斯特恩率領的救援隊在海面上等候，當遠處出現馬查多乘坐的船隻燈光時，斯特恩不斷重複「就是他們」。在確認身分後，斯特恩協助她登上救援船，並稱「嗨瑪莉亞（指馬查多），我是布萊恩，很高興見到妳，我會保護妳」。身穿深色外套與帽子的馬查多對鏡頭表示，「我是瑪麗亞·科琳娜·馬查多，我還活著，很安全，非常感謝灰牛」。

在這段影片的最後，可見馬查多與救援團隊的多張照片，背景聲音是斯特恩確認已經接到馬查多的回報，並稱正在前往委國附近島嶼Curaçao。一行人上岸之後，馬查多搭機前往挪威。

先前有報導指出，馬查多在2名協助者的陪同下，從委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）郊區的藏身處出發，順利通過10個軍事哨站，後來搭乘木製漁船橫渡加勒比海。針對這場過程堪比電影情節的行動，馬查多拒絕發表評論。

馬查多赴白宮 贈川普和平獎獎章

馬查多15日前往美國白宮與總統川普會面，並把手中的諾貝爾和平獎獎章獻予川普，這樣做是為了表彰川普對委內瑞拉自由的貢獻，並形容這次與川普的會面非常好。川普則稱，這場會晤非常成功，白宮官員已證實，川普確實收下這枚獎章。

川普當晚透過自家社群平台真實社群（Truth Social）發文提及，「瑪莉亞（指馬查多）將她的諾貝爾和平獎獻給我，以感謝我所做的努力」，並稱馬查多是一名歷經許多苦難、了不起的女性。

▼馬查多把諾貝爾和平獎獎章獻給川普。（圖／路透）