日本岩手山火狂燒1個月！政府列「激甚災害」　愛媛、岡山也在燒

▲日本愛媛縣山林大火持續延燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本岩手縣、愛媛縣以及岡山縣多地發生森林大火，至今仍未能撲滅，影響範圍甚廣。日本當局25日正式將岩手縣大船渡市的大規模山火列為「激甚災害」，並將提高對災區的國家補助比例，以加速當地重建。此外，愛媛縣今治市的山火燃燒範圍已經達到214公頃，是1989年來最慘重的一次。

根據《日本新聞網》報導，內閣官房長官林芳正25日表示，岩手縣大船渡市森林大火發生至今已近1個月，當局經過審核後已完成相關政令程序，並在內閣會議中正式決定，將此次山火列為「激甚災害」。

林芳正強調，政府將提供長期支援，並增加補助比例，幫助當地恢復森林生態，其中涵蓋燒毀樹木的砍伐與清運，以及災後的植樹與養護。此外，相關部門也將協助重建受損的漁具與倉庫，並處理延燒至民宅的災害廢棄物，確保復原工作順利進行。

▲消防當局出動直升機救火。（圖／達志影像／美聯社）



除了岩手縣，愛媛縣與岡山縣23日也發生嚴重山林火災，至今仍未完全撲滅。根據《朝日新聞》報導，自衛隊與愛媛縣消防單位25日清晨動員直升機在今治市與西條市進行空中灑水作業，而地面部隊也同步展開滅火行動。

今治市災害對策本部統計，該市長澤地區的燒毀面積截至25日上午7時24分已擴大至214公頃，成為該縣自1989年開始統計以來最大的山火災害。

由於火勢持續蔓延，今治市截至24日晚間已要求553戶、1079人避難。截至25日上午6時，有53戶、102名居民暫時安置於3處避難所。