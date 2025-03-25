北韓4女大生「集體下海」賺學費！賣淫遭退學　終生下放農村

▲北韓有4名女大生因為下海賣淫被捕，遭下放至農村。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

北韓近期傳出，有多名女大學生為了維持生計，被迫下海賣淫，怎知卻被查獲，隨即遭學校退學，並且被當局強制下放農村，此生不得再回到都市，從名門大學生淪為北韓社會最底層的農場工人。

根據AISA PRESS報導，該起事件發生在咸鏡北道的「清津礦業金屬大學」，有4名女大學生因經濟困難而選擇從事性交易，集體下海賣淫，沒想到卻被抓獲，因此遭到嚴懲，被退學且下放農村勞動。由於在北韓一旦從都市居民轉為農民身份，就無法再返回城市生活，因此這些女大生等同於徹底斷送未來。

消息人士指出，金正恩近年來加強取締「非社會主義行為」，特別是針對學生與年輕族群施以更嚴格的控管，並加以嚴懲。然而疫情爆發後，北韓政府大幅限制個人經濟活動，導致許多家庭的收入大幅縮水，使得不少女性與未成年少女選擇透過賣淫或援交，用肉體換取生活費，形成嚴重的社會問題。

清津礦業金屬大學是北韓政府直屬的大學，學生大多來自較有經濟基礎的家庭，學業成績也普遍優秀。然而這4名下海賣淫的女大生因為經濟壓力走上違法的道路，不但無法繼續學業，甚至終生無法重返城市，必須在農村度過餘生。