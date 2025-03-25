快訊／東京地方法院下令「統一教」解散！　不滿判決預計上訴

▲東京地方法院對統一教會下達解散命令。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本政府文部科學省2023年向東京地方法院提出請求，要求法院下令解散「世界和平統一家庭聯合會」（前統一教）。東京地方法院25日裁定，該教會因涉及要求信徒大額捐款等問題，嚴重侵害公共利益，正式對其發布解散命令。不過該教會表示不服，預計向東京高等法院提出上訴。

根據《朝日新聞》報導，東京地方法院25日對「世界和平統一家庭聯合會」，也就是前統一教發布解散命令，該項裁決是基於文部科學省的請求。對此，教團隨即表示不服，預計將向東京高等法院提出上訴。

在上訴程序完成前，東京地方法院的解散命令暫不生效，此案未來預計可能上訴至最高法院。

一旦解散命令確定，統一教將失去宗教法人的資格，無法享有免除法人稅等優惠。也就是說透過宗教活動獲得的收入，必須支付法人稅，不過傳教等宗教行為則不會被禁止。

▲發源自南韓的「統一教」以集體結婚儀式聞名。（圖／達志影像／美聯社）



根據《宗教法人法》規定，若「宗教法人」違反法律，並嚴重危害公共福祉，法院可依法命令其解散。文科省2023年10月正式向法院提出解散請求，指控統一教會自1980年代以來，透過散布恐懼心理，誘導信徒進行巨額捐獻，造成多名受害者財務損失，嚴重影響其正常生活，損失公共利益。

文科省提交約5000項證據資料，確認至少1550名受害者，累計損失金額高達204億日圓（約新台幣44億元），並主張這些行為構成《民法》上的不法行為。

針對這些指控，統一教堅決否認，認為文科省引用的受害者陳述存在錯誤，並強調捐款行為屬於宗教活動的一環。