綠杯葛藍「反廢死、反戒嚴」公投　凌濤曝關鍵：被擊中要害了

▲綠委占領主席台杯葛公投案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨在立法院院會提出反廢死、反戒嚴2項公投案，民進黨今（25日）再次占領主席台杯葛。國民黨籍桃園市議員凌濤對此表示，這正代表國民黨的公投案擊中了要害，對於綠營推動的「大惡罷」構成變數，民意沸騰，反彈聲浪正在醞釀。雖然有一些人質疑國民黨提出公投會影響反惡罷的能量與節奏，不過但看看民進黨如今的緊張態度，就能明白，這些公投提案對於喚起民眾對抗獨裁政權，至關重要。

凌濤表示，在「虐童致死」應處以死刑或無期徒刑的議題上，民進黨立委刻意阻擋，綠委沈伯洋還聲稱「凌虐不一定造成傷害」，此言一出，輿論譁然，才進一步辯解「精神傷害不算刑法上的傷害」。凌濤認為，此等論調讓外界質疑其是否已陷入認知異常的狀態。他指出，民眾的訴求很明確「對虐童致死行為應處以死刑或無期徒刑」，以遏止惡行。

凌濤並提到，另一方面，總統賴清德推動的《國家安全17條》正讓台灣走向「準戰爭狀態」，重回「動員戡亂條例」的老路。凌濤認為，若非在野黨強力把關，賴政府恐怕會通過更多類似戒嚴時期的法案，以軍審、司法手段打擊政敵，最終讓台灣的民主法治、言論自由蕩然無存。

凌濤認為，對台灣民眾而言，若GDP軍費提升至5%，意味著軍費將暴增6500億元，年輕人的一年役期可能延長至兩年，備役甚至可能被派往前線，而民防也將涵蓋大部分市民。面對兵兇戰危，家長們真能接受自己的孩子上戰場嗎？這正是「反戒嚴、反戰爭」訴求能引起廣泛共鳴的關鍵。此刻，在野力量不能再分彼此，無論是國民黨、民眾黨，或各公民團體、一般民眾，任何站在綠色執政對立面的人，都可能面臨風險。因此，大家必須團結一致，堅守公投、反惡罷的立場，絕不能退讓，一定要挺住。