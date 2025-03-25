許淑華爆藍送反罷免「摸彩券」　徐巧芯：是黨部郵寄非里長發放

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免如火如荼進行中，民進黨台北市議員許淑華今（25日）爆料，國民黨台北市委員會與台北市退伍軍人協會聯合舉辦活動，由松山區里長挨家挨戶發放印有「支持好立委王鴻薇、徐巧芯，堅決不同意罷免」字樣的摸彩券給黨員。徐巧芯下午回擊，松山區里長表示並無此事。

許淑華今日於臉書貼出摸彩券樣式痛批，國民黨「啟動護駕模式」，整個組織全力動員，不僅透過摸彩活動拉票，還由里長親自發放摸彩券，「徐巧芯、王鴻薇到底有多怕被罷免？需要動用這麼大規模的組織來護航？」

從摸彩券上可看到，指導單位是台北市委員會、台北市退伍軍人協會（黃國樑），承辦單位包括國民黨台北市松山區委員會、松山區民眾服務社、松山里長服務促進會，而協辦單位則涵蓋立委王鴻薇、徐巧芯、北市議長戴錫欽、議員秦慧珠、詹為元，以及多個國民黨地方組織，如松山區婦女會、松山區工商婦女會、新青溪婦女協會松山分會、松山青溪協會、青工會松山區團委會等，中間則寫有「支持好立委王鴻薇、徐巧芯～堅決不同意罷免」字樣。

▲▼徐巧芯曬出黨部提供的郵資證明。（圖／徐巧芯提供）

徐巧芯下午對此回應，「關於造謠華的指控，經詢問松山區里長都表示沒有這件事，身為本區議員，公開造謠里長，已令多人感到心寒與憤怒，也看穿她的真面目。」徐並出示證明指出，「是由黨部郵寄，非由里長發放，郵資證據如上，請造謠華適可而止，不要再傷害里長了。」