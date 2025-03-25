譴責游智彬竟遭出征　詹江村轟：有想過新黨為何1席立委都選不上？

▲新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

新黨副秘書長、桃園市政顧問游智彬近日於立法院議場二樓直播，遭指控不僅言語攻擊立委，又與媒體、立委助理起衝突。國民黨桃園市議員詹江村24日發文譴責，希望游請辭市政顧問職務，別讓桃園市長張善政困擾，未料，遭到多位新黨支持者留言出征。對此，詹江村今（25日）回擊，這群人有想過為什麼新黨在全台灣連一席立委都選不上？完全得不到任何民意的政黨，只會檢討國民黨，不是很可笑嗎？

詹江村24日發文譴責游智彬，他表示，游智彬路見不平義舉，個人敬佩，但是不應該，藉由市政顧問頭銜，做為抗爭旗幟，所以必須大義滅親，希望游自己辭職，不要讓桃園市長張善政困擾。未料，貼文一出遭到新黨支持者批評「你是太閒了還是沒事幹，游智彬怎麼了」、「背骨詹是什麼咖，有什麼資格講別人」。

對此，詹江村表示，很多新黨朋友來出征他，但這群人有想過嗎？為什麼新黨在全台灣連一席立委都選不上？自己是長年小額捐助新黨的人，但是對於一些不理性的新黨支持者，這群人的戰力除了謾罵國民黨，然後呢？

詹江村表示，他們一手罵民進黨、一手罵國民黨，然後稱新黨最強最有戰力，然後呢？立法院國民黨最多席，新黨呢？為什麼那麼有戰力，卻得不到民意？

詹江村直言，這群人都說恨鐵不成鋼，但是卻把國民黨往死裡罵，如果真要恨鐵不成鋼，最該罵的不是你們新黨嗎？

最後，詹江村強調，完全得不到任何民意的政黨，只會檢討國民黨，不是很可笑嗎？

▼國民黨議員詹江村譴責游智彬，遭到新黨支持者批評。（圖／翻攝自Facebook／詹江村）