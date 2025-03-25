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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

口袋國會評鑑出爐　38立委獲選問政優良、3綠委拿下五星評鑑

▲▼立法院《口袋國會第11屆第2會期評鑑結果發表記者會》。（圖／口袋國會提供）

▲立法院《口袋國會第11屆第2會期評鑑結果發表記者會》。（圖／口袋國會提供）

記者杜冠霖／台北報導

政治色彩偏藍的口袋國會今（25日）公佈第11屆第2會期國會評鑑結果，本次會期共有38位委員分別獲選全院及委員會特優、優良立委。全院部分有8位民進黨籍立委，7位國民黨籍立委，委員會部分則有12位國民黨立委及18位民進黨立委獲選。全院評鑑方面，由范雲、蔡易餘及楊曜拿下本會期全院評鑑5星。

在全院評鑑方面，由范雲、蔡易餘及楊曜拿下本會期全院評鑑5星殊榮，委員會部分則由國防外交委員的徐巧芯、陳冠廷，交通委員會的魯明哲，經濟委員會的楊瓊瓔與鄭天財在提案、質詢及通過數量上取得6顆星的評鑑結果。

教授張其祿表示，比較近幾屆第2會期的國會表現，雖然是預算會期，又是朝小野大的情況，但在法案提案數量與通過數量上並未受到影響，甚至較過去兩屆更為增加。本屆第2會期在這兩項指標上都較過往有所成長，顯見國會問政品質不斷提升，這是全體委員努力的成果。

學者張登及指出，讓國會評鑑能夠一直持續到現在。未來口袋國會也會尋求與其他學術單位合作，鼓勵更多學者運用公開資料，投入國會研究領域。莊文忠老師則肯定口袋國會的量化指標，提供客觀公正的國會觀察依據，也期許上個會期未入選的委員，在新的會期可以努力提案和質詢，國會整體問政表現的提升，也是國人所期待的。

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