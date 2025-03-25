新黨游智彬持「記者證」大鬧國會　立法院：已註銷其採訪證件

▲新黨副秘書長游智彬衝國會鬧場惹議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新黨副秘書長游智彬上週五亂入立法院院會，還與媒體、立委助理及立院駐衛警發生衝突，更開直播羞辱民進黨女性立委，爭議持續延燒，也成為今（25日）綠委再杯葛總質詢的理由。立法院發聲明表示，「秘書處自3月24日起禁止其本會期進入本院採訪；另依立法院採訪證件發放要點第7點規定，註銷游智彬先生之採訪證件。」

有關外界討論媒體採訪證件相關發放問題，立法院表示，經查第8屆以前採訪證件採總量管制，核發上限500張。立法院自第9屆起以「開放的新國會」為目標，105年2、3月間，由時任副院長蔡其昌邀集各界研議後，以開放為原則修正「立法院採訪證件發放要點」，之後第9屆採訪證件自第1會期581張，成長至最高第5會期1,707張，第10屆第8會期最高已達到2,018張，目前第11屆第3會期核發2,197張，與歷年媒體發展現況相較並無浮濫情事。

立法院指出，目前媒體記者資格認定係由所屬媒體自行核發工作證，不需公部門審核同意，因此本院對於新聞媒體或記者身分認定，尊重憲法對人民工作權及言論自由保障，採取開放原則，對每家申請數量亦尊重其採訪專業路線安排。因此，自第9屆開始媒體申請採訪證件，依立法院採訪證件發放要點第3點規定，僅需公司或個人檢送採訪人員姓名、聯絡電話及照片一式等資料。本院亦無法源依據查調申請採訪證件機構或個人之營業資料或前科等紀錄，或審核媒體平台言論內容、成員政黨政治傾向等拒發採訪證件。

立法院說明，查台灣威卜菸草減害網路媒體114年1月10日申請本屆第3會期記者證，秘書處依據「立法院採訪證件發放要點」第4點規定「6.網路報：設有定期更新新聞報導（不含部落格）之公開網站中可供讀者閱覽之電子報為限」，核發該媒體所屬記者本院會期採訪證件。

立法院強調，21日上午台灣威卜菸草減害網路媒體記者游智彬於議場二樓記者席直播謾罵本院委員，其行為違反立法院採訪規則第9條規定，「秘書處已自3月24日起禁止其本會期進入本院採訪；另依立法院採訪證件發放要點第7點規定，註銷游智彬先生之採訪證件。」

