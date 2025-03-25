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檢搜花蓮縣府查水表　國民黨譴責：為二階罷免連署造假做準備？

▲▼ 查水表搜索 花蓮縣府民政處長明良臻遭調查站帶走 並且帶走民政處長明良臻以及戶政事務所的股長等共11人要進行問訊 。（圖／記者柯政誟拍攝）

▲罷免連署查水表爭議，檢調搜索花蓮縣府、約談民政處長。（圖／記者柯政誟拍攝）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免遍地烽火，花蓮縣政府日前遭網友指控「查水表」，花蓮地檢署今天搜索花蓮縣府等地，並依涉嫌違反選罷法，及個人資料保護法帶回民政處長明良臻等被告及證人11人調查。國民黨對此表達嚴厲譴責，並質疑此舉是否為未來二階罷免連署全面造假預做準備？恫嚇各縣市選委會不得進行依法查核偽造文書連署？

國民黨強調，民進黨以司法壓制地方選委會無法「依法查核」 ，以掩護並準備第二階段全面偽造罷免連署的陰謀「昭然若揭」。

國民黨指出，根據《選舉罷免法》第79條規定，地方選委會依法必須查核罷免案連署名單之真偽，包括提議人姓名、國民身分證統一編號、未經提議人簽名或蓋章等等，該法無禁止向當事人當面核實；且依《行政程序法》第36條：「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意。」罷免連署案茲事體大，攸關公民權益，是否涉及偽造文書，公務機關本就具有應查核之義務。然最高法院第一庭曾做過法律解釋，只要經過行政單位核可，未來不可對當事人偽造文書進行追訴。

國民黨進一步表示，今日花蓮地檢署竟對執行公務的花蓮縣政府民政處進行搜索調查，令人質疑是否為未來二階罷免連署全面造假預做準備？恫嚇各縣市選委會不得進行查核？此舉將造成寒蟬效應，危害行政體系行使公權之責，完全傷害中華民國法律，未來只要中選會責成行政機關不得追訴偽造文書之刑責，所有罷免連署都可肆意妄為。

國民黨對此深表譴責，呼籲賴清德政府千萬不要戕害法律，剝奪各縣市基層公務員保障公民權的執法權利。

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