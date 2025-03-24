AMD台南辦公室於沙崙揭幕　黃偉哲：Al智慧產業重要里程碑

▲台南市長黃偉哲祝賀AMD台灣分公司進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，不僅成功拓展營運版圖，也是台灣AI人工智慧產業發展重要里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全球第二大微處理器廠商AMD，24日舉辦台南辦公室揭幕儀式，由AMD台灣分公司陳民皓總經理親自主持，群創洪進揚董事長、成大資訊學院吳士駿院長以及台南市長黃偉哲皆受邀出席。

台南市長黃偉哲祝賀AMD台灣分公司進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，不僅成功拓展營運版圖，也是台灣AI人工智慧產業發展重要里程碑，黃偉哲指出，台南已成為半導體S廊帶的核心，24日AMD在沙崙成立研發據點，則揭示了台南在AI發展的重要進展。

黃偉哲致詞時表示，台南是半導體先進製程最密集的地帶，早在現任總統賴清德擔任台南市長期間，就已積極佈局。協調南科管理局、經濟部自來水公司等相關單位，將水電穩定、綠電供應這兩大因素當作基礎建設重點，成功促成台積電根留台灣、進駐南科，奠定「南部科技廊道」的重要基石。

黃偉哲表示，2024年6月行政院卓榮泰院長擇定於沙崙智慧綠能科學城成立台灣第一處「人工智慧產業專區」，2025年1月行政院會通過「大南方新矽谷推動方案」，以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶。台南位於高科技S廊帶核心，擁有全國最豐沛的綠電、國網中心穩定的南部骨幹網路，以及南台灣最密集的晶片人才培育聚落，將引領台灣成為「人工智慧之島」。

黃偉哲指出，台南的綠電、算力、人力三大優勢，是最適合人工智慧產業落地發展的城市，而沙崙智慧綠能科學城，不僅有中研院、工研院、國研院進駐，周邊台糖智慧綠能循環住宅園區、K12雙語學校、即將完工的三井OUTLET二期，以及未來發展的沙崙醫療服務與創新園區、生態科學園區等，完善的生活機能與未來發展性，相信能吸引更多相關周邊產業進駐，共同帶動台南經濟發展。

台南市經發局指出，近年來，台南以「南科、沙崙」雙引擎的產業發展模式為主，取得了良好的佳績，在市府與中央協力合作下，全球五大半導體設備供應商的美商應用材料、荷蘭艾司摩爾、日本東京威力科創、美商科林研發與美商科磊皆落腳南科，全球前十大IC設計公司如聯發科、瑞昱及聯詠也都在台南，不僅打造全球規模最大、最先進的半導體產業聚落，也促進南科營業額節節攀升，2024年首度突破2兆，營業額達2.21兆元，不僅刷新歷史性的新紀錄，更較前2023同期成長達39.55%。