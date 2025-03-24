　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

AMD台南辦公室於沙崙揭幕　黃偉哲：Al智慧產業重要里程碑

▲台南市長黃偉哲祝賀AMD台灣分公司進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，不僅成功拓展營運版圖，也是台灣AI人工智慧產業發展重要里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲祝賀AMD台灣分公司進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，不僅成功拓展營運版圖，也是台灣AI人工智慧產業發展重要里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全球第二大微處理器廠商AMD，24日舉辦台南辦公室揭幕儀式，由AMD台灣分公司陳民皓總經理親自主持，群創洪進揚董事長、成大資訊學院吳士駿院長以及台南市長黃偉哲皆受邀出席。

台南市長黃偉哲祝賀AMD台灣分公司進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，不僅成功拓展營運版圖，也是台灣AI人工智慧產業發展重要里程碑，黃偉哲指出，台南已成為半導體S廊帶的核心，24日AMD在沙崙成立研發據點，則揭示了台南在AI發展的重要進展。

黃偉哲致詞時表示，台南是半導體先進製程最密集的地帶，早在現任總統賴清德擔任台南市長期間，就已積極佈局。協調南科管理局、經濟部自來水公司等相關單位，將水電穩定、綠電供應這兩大因素當作基礎建設重點，成功促成台積電根留台灣、進駐南科，奠定「南部科技廊道」的重要基石。

▲台南市長黃偉哲祝賀AMD台灣分公司進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，不僅成功拓展營運版圖，也是台灣AI人工智慧產業發展重要里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，2024年6月行政院卓榮泰院長擇定於沙崙智慧綠能科學城成立台灣第一處「人工智慧產業專區」，2025年1月行政院會通過「大南方新矽谷推動方案」，以台南沙崙為起點，在嘉義、台南、高雄、屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶。台南位於高科技S廊帶核心，擁有全國最豐沛的綠電、國網中心穩定的南部骨幹網路，以及南台灣最密集的晶片人才培育聚落，將引領台灣成為「人工智慧之島」。

黃偉哲指出，台南的綠電、算力、人力三大優勢，是最適合人工智慧產業落地發展的城市，而沙崙智慧綠能科學城，不僅有中研院、工研院、國研院進駐，周邊台糖智慧綠能循環住宅園區、K12雙語學校、即將完工的三井OUTLET二期，以及未來發展的沙崙醫療服務與創新園區、生態科學園區等，完善的生活機能與未來發展性，相信能吸引更多相關周邊產業進駐，共同帶動台南經濟發展。

▲台南市長黃偉哲祝賀AMD台灣分公司進駐台南沙崙資安暨智慧科技研發大樓，不僅成功拓展營運版圖，也是台灣AI人工智慧產業發展重要里程碑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市經發局指出，近年來，台南以「南科、沙崙」雙引擎的產業發展模式為主，取得了良好的佳績，在市府與中央協力合作下，全球五大半導體設備供應商的美商應用材料、荷蘭艾司摩爾、日本東京威力科創、美商科林研發與美商科磊皆落腳南科，全球前十大IC設計公司如聯發科、瑞昱及聯詠也都在台南，不僅打造全球規模最大、最先進的半導體產業聚落，也促進南科營業額節節攀升，2024年首度突破2兆，營業額達2.21兆元，不僅刷新歷史性的新紀錄，更較前2023同期成長達39.55%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
415 0 9724 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身
LIVE／「AI 女神」李珠珢來了！Fubon Angels
快訊／台南街頭猛烈追撞！駕駛身亡　奪命影片曝
「神鬼情人」狂詐多女！裝富商開2.7億本票　真實身分讓她心碎
台北101進軍台中！　打造1.7萬坪頂級商場
曾國城「把陶晶瑩壓牆邊」：我親一下　爆料片被翻出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南南區、安平區、仁德區　27日上午手機告警響起毋免驚！

AMD台南辦公室於沙崙揭幕　黃偉哲：Al智慧產業重要里程碑

走出復建中峽谷！太管處帶動周邊部落觀光　低碳旅遊走讀崇德

春筍出土！花蓮「箭筍百宴」席開百桌　引爆當季美味風潮

國1休旅車撞護欄繼續開　再撞一次終於停下！駕駛命大無傷

蘆竹慈母宮先民祭　信眾身穿韓服獲喻全台最美文化祭

金門有「桃園路」　張善政：桃園挑選新道路命名為「金門路」

桃園創「施工圍籬標準圖例」　新規定4／1上路　

2025中央大學企業徵才博覽會　150家企業齊聚逾2千學子參與

民進黨「人民是頭家」宣講大爆滿！　台南鄉親熱烈參與

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#高雄 騎士疑不滿被超車！狂繞轎車慢轉4圈逼車

女叫車回飯店「突被載去觀光」　聽韓國司機熱情介紹美食店

【雷隊友】媽媽終於哄寶寶睡著了！下秒老公爆打噴嚏XD

【妳放大來看】爸熱情幫媽拍美照！一看照片母女笑翻：人在哪XDD

台南南區、安平區、仁德區　27日上午手機告警響起毋免驚！

AMD台南辦公室於沙崙揭幕　黃偉哲：Al智慧產業重要里程碑

走出復建中峽谷！太管處帶動周邊部落觀光　低碳旅遊走讀崇德

春筍出土！花蓮「箭筍百宴」席開百桌　引爆當季美味風潮

國1休旅車撞護欄繼續開　再撞一次終於停下！駕駛命大無傷

蘆竹慈母宮先民祭　信眾身穿韓服獲喻全台最美文化祭

金門有「桃園路」　張善政：桃園挑選新道路命名為「金門路」

桃園創「施工圍籬標準圖例」　新規定4／1上路　

2025中央大學企業徵才博覽會　150家企業齊聚逾2千學子參與

民進黨「人民是頭家」宣講大爆滿！　台南鄉親熱烈參與

國民黨台南副主委遭收押　民進黨台北跟進告發「死亡連署」

吞嚥困難易引發肺炎！認識吞嚥4階段　醫：別只靠「打軟爛」

快訊／台中頂級豪宅工地意外！工人高處墜落頭部受創送醫

快訊／台北東區隨機攻擊！「捷運小甜甜」再度現身　警方出手了

「癌逝女」驗屍才知沒生病！驚揭5000萬詐保案　凶手竟是她閨蜜

日本SUKIYA「味噌湯驚見老鼠」　意外波及石原聰美、《排球少年》

台南南區、安平區、仁德區　27日上午手機告警響起毋免驚！

因應關稅戰！野獸國泰國廠投產　上半年營運估勝過去年

馬斯克大玩餐具向妹子炫耀「神器」　影片瘋傳

藍台南黨部遭搜索　羅智強稱台灣準戒嚴：賴清德接著要殲滅人民

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

地方熱門新聞

民進黨「人民是頭家」宣講大爆滿！台南鄉親熱烈參與

南投消防局一天內尋獲4山友遺體

斗六民宅火警一家四口受困驚險救出　

彰化70年潤餅老店撐不住　宣布漲價原因曝光

ㄧ顆10元！　桃園農友開放高麗菜自採

勞動部雲林最大場徵才！AI商機熱

提升用路安全！雲林縣府自籌逾8千萬健全基礎建設

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車整車出動

玉山轆轆谷等3山屋改造乾式生態廁所

AMD台南辦公室於沙崙揭幕Al智慧產業重要里程碑

新北詩歌節開跑　體驗「人間四月天」主角

快訊／鹿港一片漆黑...1896戶停電

國1休旅車撞護欄繼續開　再撞一次終於停下

離家25年被宣告死亡！他突「復活」家屬震驚

更多熱門

相關新聞

即／台南嚴重車禍！貨車遭鏟翻駕駛送醫不治

即／台南嚴重車禍！貨車遭鏟翻駕駛送醫不治

台南市仁德區大同路三段24日上午10時13分許，發生1起小客車與貨車車禍事故，台南市消防局119勤務中心據報馬上出動文賢及崇善消防分隊7車13人前往搶救，其中貨車55歲蕭姓駕駛人當場失去生命跡象，經送醫搶救仍傷重不治。

軍方不參與社會防衛韌性演練　出借2億元「前進外科小組裝備」

軍方不參與社會防衛韌性演練　出借2億元「前進外科小組裝備」

賴清德台南韌性實地演練想定遊客中心爆炸、海嘯　動員900人參演

賴清德台南韌性實地演練想定遊客中心爆炸、海嘯　動員900人參演

特斯拉駕駛疑睡翻！網友目擊「低頭突驚醒」喊危險

特斯拉駕駛疑睡翻！網友目擊「低頭突驚醒」喊危險

4月狂放假！這縣市學生「一口氣爽休9天」

4月狂放假！這縣市學生「一口氣爽休9天」

關鍵字：

AMD台南沙崙揭幕黃偉哲Al智慧產業里程碑

讀者迴響

熱門新聞

郭瑤琪主動脈剝離不治！友人證實家屬已拔管

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

三重26歲警密錄器自拍「最後的話」　下秒自戕亡

月入20萬尪出差努力賺錢！嬌妻卻在台狂約砲

亞亞被限期離境！學者：有瑕疵

三重警派出所頂樓中彈亡　母接噩耗急奔認屍

嚴立婷公開高中「零修圖嫩照」　穿低胸打球被拍

研究：「1類食物」連吃5天　大腦、肝臟都壞了

TPBL女球迷看球畫面瘋傳！全場跪喊：求IG

「全台有雨」降10℃　下波溼冷回冬

普發現金1萬元！主計長表態「配合行政」　外界估最快9月可領到

南珉貞突宣布：中斷韓國活動！「我要台灣的全部」

中鋼工程師男女玉山墜谷亡　友驚見血跡

即／柯文哲「不雅片」熱議　北檢聲請勘驗自清

TPBL正妹IG找到了！手捧炸雞桶畫面曝

更多

最夯影音

更多

下匝道遇鬼切轎車！　駕駛嚇飆6字經：哪有人這樣切的

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

李榮浩去看楊丞琳演唱會　粉絲狂喊..她：我會吃醋！

被敲碗上《浪姐》　Melody喊話：有機會一定去！

【數快一點！】小阿金乖等主人倒數開飯　心急狂跺小腳

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面