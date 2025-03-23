轟《財劃法》讓台南人淪四等公民　黃偉哲籲鄉親支持大罷免

▲台南市長黃偉哲。（圖／翻攝直播）



記者皮心瑀／台北報導

民進黨「人民是頭家」政策宣講會23日下午在台南大灣舉行，台南市長黃偉哲在致詞時砲轟藍白陣營，指控在《財劃法》修法中，資源分配嚴重不公，重東輕西、重北輕南、重離島、輕本島，導致台南建設經費遭壓縮，南部地區更淪為「四等公民」。此外，他批評在野黨亂刪、凍結114年度中央政府總預算，影響台南重大建設推動。他雖坦言台南沒有藍營立委可罷免，但仍呼籲市民向北部、東部、離島的親友傳遞訊息，支持大罷免二階連署，為南部發聲。

黃偉哲指出，雖然藍白陣營宣稱《財劃法》修法後，地方政府將額外獲得3753億元統籌分配稅款，但台南實際只分到163億元，遠低於人口規模相近或更小的縣市。此外，修法導致原本中央應補助的款項大幅減少，例如鐵路地下化計畫，預算雖通過至大橋站，但接下來往永康、新市的立體化工程卻面臨經費缺口。原本中央應負擔9成的補助，現在卻縮減至3成，迫使地方政府自行籌措6成經費，對台南財政造成極大壓力。

黃偉哲進一步比較各地分配情況，直指南部明顯受到不公平對待。他舉例，花蓮縣人口僅31.5萬，卻獲得161億元，與人口185.8萬的台南相差無幾；新竹市人口45.7萬，卻分到210億元，明顯超過台南，而南科產值甚至高於竹科，卻得不到相應的資源支持。此外，連江縣（馬祖）人口僅1.3萬，卻獲得26億元，對比台南的補助額度更顯不合理。他痛批，「北部是第一等、東部是第二等、離島是第三等，南部人卻變成第四等公民！」認為這是藍白聯手欺負南部人的結果，南部人民應站出來反擊。

除了《財劃法》，黃偉哲也批評藍白在總預算審查中大砍台南相關建設。他指出，南科業務費被凍結30%，導致原本應於年初發包的工程，可能要延到8到10月才能進行，甚至連基本的水電支出都受到影響。此外，文化部原規劃在麻豆設立「國家典藏中心」，也因為在野黨刪減經費而無法推動。他痛批，這種做法嚴重影響台南的發展，讓市民權益受損。

儘管台南沒有藍營區域立委可供罷免，黃偉哲仍強調，市民應向外地的親朋好友發聲，請他們站出來支持大罷免。他呼籲鄉親打電話動員，在北部、東部、離島或外地工作的親友參與連署，將那些「欺負南部」的立委罷免掉。他也推估，最快7至8月將進行罷免投票，強調這不只是為了台南，更是為了國家公平正義的分配，誠懇拜託大家一起行動，讓台南的建設繼續推動，讓捷運順利通車，讓南部的聲音被聽見。