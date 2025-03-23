致力3級銜接培訓！花蓮輕艇成績亮眼　平和國中獲全中運資格

▲花蓮致力三級銜接的培訓模式，近年來輕艇選手表現優異，展現亮眼成績。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府長期致力於體育運動的發展，並透過多元方式全力支持選手培育。其中，輕艇運動採取國中、高中、大學三級銜接的培訓模式，確保選手從學校教育階段起，即能獲得穩定且持續的專業訓練與資源支持。近年來，花蓮縣輕艇選手表現優異，在112年全國運動會奪得三面銅牌，並於113年全國中等學校運動會勇奪兩銀一銅，展現亮眼成績。

輕艇運動是花蓮縣重點發展的體育項目之一，縣府積極向下扎根，全面性培育優秀選手。為強化基層選手的發展，特別在平和國中投入人力、物力與資源，成立輕艇隊，並補助學校推動「輕艇隊奪牌計畫」。此外，學校也成功申請國家訓練中心的「輔導績優運動選手擔任運動教練計畫」，獲核定派駐專業教練，進一步提升隊伍的訓練品質。

目前，平和國中輕艇隊依循校隊訓練機制，每週定期前往鯉魚潭進行移地訓練，強化技術與競技能力。今年2月28日，該隊參加於高雄駁二藝術特區舉辦的「114年全國輕艇短距離錦標賽暨健身工廠大港開划龍舟錦標賽」，在國中組CI-200M輕艇競速比賽中，首次參賽即獲得第六名的佳績，並成功取得115年全國中等學校運動會的參賽資格，展現優秀的競技潛力。

縣長徐榛蔚表示，縣府將持續深耕體育發展，提供選手更完善的訓練資源與競技機會。她強調，透過基層培育與長期規劃，輕艇運動不僅能培養學子們的運動精神，也能為花蓮體育發展奠定更穩固的基礎。也期待未來輕艇隊能在全國賽事中持續突破自我、再創佳績，為花蓮爭光，為台灣輕艇運動注入更多新生力量 。