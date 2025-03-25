花蓮縣府涉對罷免民眾「查水表」遭搜索　罷團：支持詳查釐清責任

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免行動在各地進行中，然而花蓮民眾連署罷免後，卻有花蓮市戶政事務所的人員登門詢問，引發「查水表」爭議。花蓮地檢署今（25日）指揮調查局搜索花蓮縣政府民政處等，帶回嫌疑人及證人共11名。對此，罷免傅崐萁團體微光花蓮拔傅行動聲明指出，支持詳查釐清責任歸屬，同時希望檢調單位勿枉勿縱。不管是誰執政都應該尊重人民，不應該讓「不敢簽，怕被查水表」這件事壟罩在花蓮。

部分民眾在連署罷免傅崐萁後，有花蓮縣府人員上門「關心」。當時，花蓮縣府民政處副處長吳俊毅坦言，「站在選委會立場是不可以的」，但行政調查仍在權責範圍內，執行方式有調整空間。花蓮縣政府也坦言，戶政人員實地查核的作法「確實造成觀感不佳」，接獲民眾意見後，已立即檢討並改進相關程序。花蓮地檢也對此分案調查。

花蓮地檢署今天上午指揮調查局搜索花蓮縣政府民政處等，帶回嫌疑人及證人共11名，其中包括民政處長明良臻。對此，傅崐萁回應，「一切依法行政」；媒體問到，這樣的行徑是否是要助攻大罷免？傅回，「劇本不是他們都寫好了嗎」。

對於調查行動，罷團聲明指出，選舉罷免本就是憲法保障人民享有的基本權利，花蓮縣政府民政處、各鄉鎮戶政系統、主管人員本應善盡公務人員的行政中立依法進行作業，惟本次在花蓮罷免傅崐萁提議連署送件後，第一階段查核過程中，花蓮縣政府及花蓮市戶政事務所人員，有明顯超出選舉罷免查核之作業管理辦法。

聲明直言，花蓮市戶政事務所人員對民眾進行家戶親訪作業，甚至疑似將提議書副本帶離規定場所，事後對於該事件也未正面進行回應等態度，確實讓罷團無法認同，相關查核單位也無法取信公民。

對於今日花蓮檢調進行相關搜索並進行相關人等帶回調查，微光花蓮拔傅行動表示，支持詳查釐清責任歸屬，同時希望檢調單位勿枉勿縱。

微光花蓮呼籲，花蓮公民請勇敢站出來簽下第二階段罷免傅崐萁連署書，因為人民本受憲法保障，享有選舉罷免之權利，在花蓮不管是誰執政都應該尊重人民，不應該讓「不敢簽，怕被查水表」這件事籠罩在花蓮，這樣的現象不該出現在民主法治社會，花蓮已經不正常超過20年！是時候站出來改變這樣害怕了。