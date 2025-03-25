護駕模式！　議員爆國民黨用「摸彩券」反罷免徐巧芯、王鴻薇

▲北市摸彩券印有不同意罷免藍委王鴻薇、徐巧芯。（圖／翻攝自Facebook／許淑華）



記者陳家祥／台北報導

大罷免潮延燒，民進黨議員許淑華今（25日）爆料，松山區里長一戶一戶發放給黨員摸彩券，其上寫道「支持好立委王鴻薇、徐巧芯，堅決不同意罷免」，直指國民黨啟動護駕模式，整個組織動起來；她表示，國民黨一定會用盡全力催出不同意罷免票，呼籲支持罷免的人也要堅定站出來，連署罷免。

從摸彩券可見，指導單位為「中國國民黨台北市委員會、台北市退伍軍人協會（黃國樑）」，而承辦單位為國民黨台北市松山區委員會、松山區民眾服務社、松山里長服務促進會。另外，協辦單位還有不少松山區議員民代，以及國民黨系統的區委員會、婦女會、婦工會、青工會等。

「國民黨啟動護駕模式！整個組織動起來了！」許淑華今貼出一張摸彩聯，稱據說這張摸彩券，還是由松山區里長一戶一戶發放給黨員，「徐巧芯、王鴻薇到底是多怕被罷免？」

許淑華表示，這次的罷免案，國民黨一定會用盡全力催出不同意罷免票，呼籲支持罷免的人也要堅定站出來，連署罷免。

許淑華說，目前第二階段進入倒數階段，大家如果有寫好的連署書也可以送至她的服務處，全國各區的連署書她都收，「一起守護台灣！同意罷免惡質立委」。

▲台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）