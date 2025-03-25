工作半年薪資破40K　職訓助攻8年級女生躍升綠電專業人才

▲25歲的郭小瑄，她參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「太陽能光電技術應用班」職訓課程，進入太陽能公司任職，短短半年薪資已突破40K。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

25歲的郭小瑄，因對太陽能光電產業有興趣，非本科系畢業的她參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「太陽能光電技術應用班」職訓課程，學習配電、組裝太陽能板相關技術，結訓後不僅取得太陽光電乙級等3張證照，還進入太陽能公司任職，短短半年薪資已突破40K，讓她直說「很開心做對選擇」。

郭小瑄高職學的是機械繪圖，畢業就先去當志願役，退伍後因有繪圖專長，聽家人說太陽能產業未來發展看好，於是先到太陽能建設公司當繪圖員，工作期間接觸大量太陽能相關知識，對產業萌生興趣，決定轉換跑道當工程師，但該領域有一定技術門檻，在朋友建議下，報名雲嘉南分署的太陽能光電班重頭學起。

「起初我連配線圖都看不懂」，郭小瑄說，還好職訓課程以基礎核心原理打底，在專業老師帶領下，搭配完整紮實的實作訓練，讓她脫胎換骨，還傳承許多實務經驗，結訓前取得太陽光電乙級、室內配線與工業配線丙級3張證照，訓後也順利到業界上班，工作不到半年月薪已破40K。

現在郭小瑄鎖太陽能板、配電、接線動作專業又俐落，她強調，「男生能做的，我也可以」，因工作時常要爬高，日曬雨淋，但郭小瑄樂在其中、不以為苦，她強調，只要願意付出，就能為自己創造價值，感謝政府提供職訓資源，讓她從門外漢變身為綠電專業人才。

郭小瑄鼓勵想要學技能或轉換跑道的人，不要害怕嘗試，當設定好目標，就努力去執行，只要堅定信念，就能走出自己的一片天，「有心學習就沒有做不成的事」。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，因應政府綠能政策，太陽能產業需求人力殷切，產業前景看好，學員職訓後可從事太陽能系統規劃、監工、保養及維護等工作，起薪大約落在35K-38K，累積經驗後，薪資要超過50K不成問題。

劉邦棟說，小瑄展現女性韌性的一面，她挑戰自我、不斷學習的精神，值得鼓勵，若待業民眾對未來出路沒有具體想法，建議可來分署職訓學一技之長，不僅學費全免，還會協助學員訓後就業，以往學員訓後就業率都有8成以上。

目前雲嘉南分署推出的自辦職前訓練課程，有智慧機械手臂、電腦數值控制機械、建築繪圖及BIM等15班，即日起報名至4月7日，詳情可上台灣就業通網站或分署官網查詢，或來電06-6985945轉1099。