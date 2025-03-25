　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

工作半年薪資破40K　職訓助攻8年級女生躍升綠電專業人才

▲25歲的郭小瑄，她參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「太陽能光電技術應用班」職訓課程，進入太陽能公司任職，短短半年薪資已突破40K。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲25歲的郭小瑄，她參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「太陽能光電技術應用班」職訓課程，進入太陽能公司任職，短短半年薪資已突破40K。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

25歲的郭小瑄，因對太陽能光電產業有興趣，非本科系畢業的她參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「太陽能光電技術應用班」職訓課程，學習配電、組裝太陽能板相關技術，結訓後不僅取得太陽光電乙級等3張證照，還進入太陽能公司任職，短短半年薪資已突破40K，讓她直說「很開心做對選擇」。

郭小瑄高職學的是機械繪圖，畢業就先去當志願役，退伍後因有繪圖專長，聽家人說太陽能產業未來發展看好，於是先到太陽能建設公司當繪圖員，工作期間接觸大量太陽能相關知識，對產業萌生興趣，決定轉換跑道當工程師，但該領域有一定技術門檻，在朋友建議下，報名雲嘉南分署的太陽能光電班重頭學起。

▲25歲的郭小瑄，她參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「太陽能光電技術應用班」職訓課程，進入太陽能公司任職，短短半年薪資已突破40K。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「起初我連配線圖都看不懂」，郭小瑄說，還好職訓課程以基礎核心原理打底，在專業老師帶領下，搭配完整紮實的實作訓練，讓她脫胎換骨，還傳承許多實務經驗，結訓前取得太陽光電乙級、室內配線與工業配線丙級3張證照，訓後也順利到業界上班，工作不到半年月薪已破40K。

現在郭小瑄鎖太陽能板、配電、接線動作專業又俐落，她強調，「男生能做的，我也可以」，因工作時常要爬高，日曬雨淋，但郭小瑄樂在其中、不以為苦，她強調，只要願意付出，就能為自己創造價值，感謝政府提供職訓資源，讓她從門外漢變身為綠電專業人才。

郭小瑄鼓勵想要學技能或轉換跑道的人，不要害怕嘗試，當設定好目標，就努力去執行，只要堅定信念，就能走出自己的一片天，「有心學習就沒有做不成的事」。

▲25歲的郭小瑄，她參加勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的「太陽能光電技術應用班」職訓課程，進入太陽能公司任職，短短半年薪資已突破40K。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟指出，因應政府綠能政策，太陽能產業需求人力殷切，產業前景看好，學員職訓後可從事太陽能系統規劃、監工、保養及維護等工作，起薪大約落在35K-38K，累積經驗後，薪資要超過50K不成問題。

劉邦棟說，小瑄展現女性韌性的一面，她挑戰自我、不斷學習的精神，值得鼓勵，若待業民眾對未來出路沒有具體想法，建議可來分署職訓學一技之長，不僅學費全免，還會協助學員訓後就業，以往學員訓後就業率都有8成以上。

目前雲嘉南分署推出的自辦職前訓練課程，有智慧機械手臂、電腦數值控制機械、建築繪圖及BIM等15班，即日起報名至4月7日，詳情可上台灣就業通網站或分署官網查詢，或來電06-6985945轉1099。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6671 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／毒駕撞死人！靈前跪2小時　沒錢賠嘆：沒人體諒我
經營36年　全台第一間萊爾富熄燈
「智取店」狂偷10萬！下秒摔車多處開放性骨折
亞亞記者會出現「乞丐趕廟公」標語　黃捷轟：主張台灣政府是乞丐
《娛百》Keyboard老師驟逝！小S失去8年工作戰友　哀痛
更愛台灣了！Apink 2團員現身西門町、通化夜市
「談武統跟主張武統」不同概念　亞亞：立刻可以把影片恢復上架
跌幅達59%！　排隊賣1.3萬張難消　
快訊／花蓮縣政府遭搜索帶走11人　傅崐萁：一切依法行政

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全新版《花蓮趣》出刊！春遊花蓮全攻略　盡賞縱谷百花爭艷

南投續推環保金爐、電子禮炮車　編列400萬補助供寺廟申請

傳承部落互助精神！花蓮成立太巴塱互助教保中心　5月招收幼兒

工作半年薪資破40K　職訓助攻8年級女生躍升綠電專業人才

歸仁分局沙崙派出所新建工程動土　提升地方治安與便民服務

為偏鄉奉獻一...恆基榮譽院長陳雲址醫師辭世　3／29追思禮拜

奧萬大推出7月森林探險營、8月昆蟲營　5／31前報名可享早鳥優惠

花蓮首辦廚藝慈善賽　金針花創意料理展現美食魅力驚艷全場

屏東翁返家未見女兒　光腳騎單車奔警局求助！警超商找到她

南消五大隊歸仁國小清明宣導　呼籲「掃墓不用火」守護山林安全

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

陳妍希離婚後近況曝光 合體歐陽娜娜看演唱會

吳映潔產後驚喜現身《嗨！營業中5》　莎莎重逢泛淚..姚元浩：回來就好

全新版《花蓮趣》出刊！春遊花蓮全攻略　盡賞縱谷百花爭艷

南投續推環保金爐、電子禮炮車　編列400萬補助供寺廟申請

傳承部落互助精神！花蓮成立太巴塱互助教保中心　5月招收幼兒

工作半年薪資破40K　職訓助攻8年級女生躍升綠電專業人才

歸仁分局沙崙派出所新建工程動土　提升地方治安與便民服務

為偏鄉奉獻一...恆基榮譽院長陳雲址醫師辭世　3／29追思禮拜

奧萬大推出7月森林探險營、8月昆蟲營　5／31前報名可享早鳥優惠

花蓮首辦廚藝慈善賽　金針花創意料理展現美食魅力驚艷全場

屏東翁返家未見女兒　光腳騎單車奔警局求助！警超商找到她

南消五大隊歸仁國小清明宣導　呼籲「掃墓不用火」守護山林安全

賴清美臨停派出所挨轟　民進黨指脫序不當：送評議機制處理

辣妻懷第三胎「大女兒最後一個知道」　楊祐寧現身親揭無奈原因！

獨／全台最大！我家牛排板橋遠科店4／1開幕　首周姓名4中1打8折

狼來了！　賴神又拿中共恐嚇台灣人

愷樂悼念《娛百》Keyboard周老師！「要在天堂笑咪咪看著我們喔」

42歲野獸決定續約1季最大關鍵曝光　許晉哲：林志傑狀態越來越好

法航起飛2小時「乘客遺失手機」　整架掉頭飛回巴黎

《屍速》孔劉女兒長大了！19歲秀安《苦盡柑來》對戲IU…劇迷震驚：沒認出

北市騎士倒地遭輾斃！女清潔員淪奪命兇手　法官揭關鍵判無罪

「無語良師」最後一課！知名命理師「上海岳母」捐大體圓老師夢

【中文聽力考試】豆腐到底多少錢？

地方熱門新聞

綠營砲轟桃園市政顧問游智彬　言行脫序！

台南南區、安平區、仁德區27日上午手機告警響起毋免驚！

達成慈善基金會　捐助聯合奠祭350萬　

元智學生走入田間　體驗有機耕作

職訓助攻8年級女生躍升綠電專業人才

桃園創「施工圍籬標準圖例」　新規定4/1上路　

張善政要在桃園選新道路　命名為「金門路」

歸仁分局沙崙派出所新建工程動土　

台南市消防局辦理志工訓練提升防災教育推廣力

屏東翁返家未見女兒焦急　警超商找到她

南消五大隊歸仁國小清明宣導呼籲「掃墓不用火」

嘉義高麗菜採收活動受矚目　遊覽車整車出動

AMD台南辦公室於沙崙揭幕Al智慧產業重要里程碑

彰化70年潤餅老店撐不住　宣布漲價原因曝光

更多熱門

相關新聞

菲國種電計畫可行　郭智輝：送電回台成本僅1.25元

菲國種電計畫可行　郭智輝：送電回台成本僅1.25元

經濟部長郭智輝拋出「菲律賓種電論」引發爭議，他強調最新評估報告是可行的，且3年後的價格會大幅下降，今日也再度重申，每度成本5.5元，但按照最新的計算方式，送電回來價格只有約1.25元，並堅持剩下發出來的電，可用電池船或海纜送回台灣。

台電遭疑圖利雲豹能源等4業者　董座喊冤：8成光電都賣給民間

台電遭疑圖利雲豹能源等4業者　董座喊冤：8成光電都賣給民間

歐德傢俱攜手公東高工培育技職人才　產學共創永續未來

歐德傢俱攜手公東高工培育技職人才　產學共創永續未來

廢核三蓋光電　屏東成為兩個太陽

廢核三蓋光電　屏東成為兩個太陽

經濟部面臨漂綠風波　應思考企業擴大「綠電供給」

經濟部面臨漂綠風波　應思考企業擴大「綠電供給」

關鍵字：

職訓助攻綠電專業人才

讀者迴響

熱門新聞

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

前男友爆金賽綸家人冷血舉動：她死不是因為金秀賢

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

2000年0點0分出生！陸「世紀嬰兒」猝死

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

陸配「亞亞」拒離境　今將帶家人衝內政部

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！

百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海

大小S《娛百》Keyboard老師驟逝！

離境前1天發聲！陸配亞亞「我沒錯」拒買機票

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

「新朗日匯」6折騙10億　重金聘Joeman開箱業配

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面