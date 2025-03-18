【廣編】歐德傢俱攜手公東高工培育技職人才　產學共創永續未來、開啟人才招募新契機

▲歐德集團董事長陳國都（左）與臺東公東高工校長李恭榮（右）正式簽署「人才培育永續發展合作計畫」，攜手推動技職教育與產業接軌，共創永續未來。

圖、文／歐德傢俱提供

面對技職人才短缺的危機，歐德傢俱近期舉辦全台工務達人大會，並與台東私立公東高工簽訂「人才培育永續發展合作計畫」。此計畫將整合業界資源，引進專業師資，並媒合學生至企業實習與就業，讓學生在學期間獲得實務經驗，畢業後順利進入職場。

台東公東高工創校超過60年，以木工培訓聞名，被譽為國內「木工的搖籃」。該校因財務困難曾被教育部列為專案輔導學校，學生中近半數為原住民，超過兩成來自弱勢家庭。歐德傢俱作為台灣家具業的領導品牌，一直秉持「生活從想法開始」的理念，專注於家居生活美學。此次與公東高工的合作，旨在強化學用合一，為家具設計與製造領域培育專業人才。歐德傢俱還提供家具木工科獎助學金，並為暑期實習生提供津貼、保險、交通與住宿，確保學生能專心學習。

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公東高工校長李恭榮表示：「提升職業尊嚴一直是我們的目標。今天看到歐德集團舉辦盛大的感恩大會，200多位全台工務技師齊聚一堂，讓我對這次合作計畫充滿信心。來自台東的學生對都會工作環境較為陌生，而歐德集團提供了穩定且支持的就業環境，使學生能在學校安心學習，畢業後也能無憂就業，相信這次合作將為學生開啟更多美好的職涯機會。」

歐德集團董事長陳國都表示：「歐德一直感謝並尊重辛苦的工程技師、廠務技師、設計師。此次與公東高工的公益合作，旨在培育具專業技能與永續意識的新世代人才，期待更多有志青年加入歐德，為台灣家具產業帶來新能量。」歐德傢俱將持續招募人才，積極尋找對家具設計、木工技術及綠建材應用充滿熱忱的年輕人才，共同打造環保、健康、創新的居家環境。