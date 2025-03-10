新人小心中招！職場老鳥討人厭六大行為　「搞排擠」只排第三

▲職場新人能否順利適應，很大程度上取決於前輩的引導。（圖／取自免費圖庫xframe）

記者洪菱鞠／台北報導

初踏入職場，新人難免感到緊張，也期望能快速適應工作節奏，此時職場前輩的引導至關重要，然而在工作場合中，怎麼做都不對、老是被酸言酸語，對於菜鳥來說，可是有苦難言。資深員工的態度與行為，多多少少會影響整體工作氛圍，就有六大職場老鳥討人厭行為備受網友熱議。

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩個月「職場老鳥討人厭行為」話題的網路聲量表現，引起最多網友共鳴的，以老鳥對新人的「百般刁難」排行第一，有網友回憶自己的菜鳥時期，常被前輩叮囑「不懂就要問」、「不要自作主張」，但當真的開口請教時，卻被嫌棄「一直問東問西很煩」，若選擇不問，又會被指責「不積極」，讓不少人打抱不平，直言「肯問不就是肯學嗎？總比閉嘴裝死強吧」、「為什麼不能問，難道你要等事情出包炸開嗎？」。其他網友也紛紛分享自己初入職場時面臨過的刁難，如「常常用前輩的身分，安排一些莫名其妙的事給我做」、「喜歡抓小毛病，回話態度超差超愛打小報告」等，令人心力交瘁，甚至萌生離職念頭。

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▲資深員工的態度與行為，多少會影響職場氛圍。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

其次是「強勢獨斷」，強迫新人照自己方式做事的職場前輩同樣令不少人反感。有網友表示剛到新公司上班時，碰到年齡相仿但比自己資深的同事，起初認為對方「人很好」、「SOP整理的很詳細」，後來卻發現「他控制欲很強，不照他的方法做事就會被他酸」，不理解對方為何要這樣緊迫盯人，貼文引起討論；有人回覆「只能說有些人的個性就是強勢，自以為是」，但也有人提出「有時候到後面才會發現原來一開始的要求是有原因的」、「不想被控制就趕快上手獨立作業」。面對「覺得經驗大於一切，對新做法完全排斥」的前輩，網友建議與對方溝通時的重點在於別讓對方覺得被「推翻」，而是以尊重其經驗為前提，循序漸進地分享新方案的好處。

職場老鳥「搞排擠」的行為也讓許多新人感到心累，從「故意不問我要不要訂飲料」到「私下創群組討論我」等，種種行為令人無奈表示「不喜歡我沒關係，但至少不要有很明顯的排擠」、「搞小團體真的很無聊」。對此，有不少過來人分享自己的心態調適，直言「不主動迎合，不過度參與她們的小圈子，維持基本的職場禮儀即可」、「去上班不是去交朋友，維持表面和平就不錯了」、「在外面工作一定要學會獨處，畢竟職場不是學校，很難有知心朋友」，並建議可以「把內耗的時間和心力用來提升自己」。此外，雙標、愛說人閒話、倚老賣老自視甚高的前輩，同樣讓不少職場新人頭痛。