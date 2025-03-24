醫院春酒！勸女醫護穿少點「主任會比較開心」　主辦人不忍回應了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

台中某醫院科室近日私下辦春酒宴，而主辦人在公告活動訊息時，竟備註「如果年輕妹穿得少，主任們會比較開心」。對話流出後，掀起論戰，而主辦人也親上火線解釋，感嘆「（說明）轉了幾手後會有變質，我接受，被炎上也只能認了。至於實際情況如何，就只有當天參與的人知道。」

近日，陸續有網友在「靠北護理師」、Dcard貼出截圖，只見該春酒宴通知列出時間、地點、服裝、座位等訊息，同時更備注道「如果年輕妹穿得少，主任們會比較開心。」這番話掀起爭議，而PO文網友更質疑，「如果不是有人覺得言語不恰當，為什麼流出這對話？」

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▲春酒宴通知。（圖／翻攝自Dcard）

事後，主辦人親上火線回應，強調「我是主辦人也是公告的人，這是我們自己的科部活動，過往的活動，會有些dress code，所以會另外說明。我從未對同仁有任何踰越行為，（說明）轉了幾手後會有變質，我也接受，被炎上也只能認了。至於實際情況如何，就只有當天參與的人知道。」

他也忍不住吐槽，「符合一下版名靠北護理師。哩洗勒靠，長不大的護理師，不知道別人的為人、不知道別人的用意，就隨便斷章取義去批評。當天穿最少的叫做工作人員，也沒有叫任何一位上來表演，在場的護理師每個人都拿到紅包，即便值班的沒有抽到也都有紅包。當天我做的投影片，如果沒有感動，那才有鬼。至於性平，不是靠一張嘴講講就好，而是你的日常行為。另外，你可以靠杯，就是你不會遇到像我這麼好的主管。」

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▼主辦人親上火線解釋。（圖／翻攝自Dcard）