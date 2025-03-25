醫師娘「全方位盯哨」老公仍外遇！她破盲點：別浪費生命了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名醫師娘每天跟著老公上班，不論什麼場合都會同行，怎料另一半還是外遇了，小三甚至不只一位。對此，美女醫師王姿允直言，若對方有心想偷吃，就算24小時監控，也無法完全阻止，況且人生還有很多更有意義的事，「把盯哨老公的時間拿來唸書，妳搞不好早就考上醫學系了？」

王姿允在臉書分享截圖，有網友透露，一位醫師娘每天跟著老公上班，先生看診她就在診間外，還會請醫院的同事喝飲料、吃點心，「醫師走到哪她就跟到哪，任何場合她都會出現，偶爾還會帶小孩出席各類場合，結果她老公照樣外遇，外遇對象還不只一位。」

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對此，她不禁感嘆，「有心想外遇的人，即使你24小時監控，他還是可以想辦法偷吃，有些人的外遇本能跟求生本能一樣強。不過我就問，人生沒有其他更重要的事了嗎？為什麼要浪費生命跟一個妳需要24小時盯哨的人在一起？不覺得累嗎？這醫師娘也太想不開。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫xFrame）

王姿允坦言，跟神隊友在一起的這幾年，深深體認到找一個對自己忠誠的人有多麼重要，「妳可以專心在自己跟孩子的身上，完全不用猜疑跟擔心對方在幹嘛，即使遠距離也完全不用擔心。這位醫師娘有沒有想過，把盯哨老公的時間拿來唸書，妳搞不好早就考上醫學系了？把去診所站崗的時間拿來創業，妳搞不好早就比老公有錢，可以一腳踢開他了？」

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