遭控「慣老闆」辦公室遭勞檢　葉元之：該改就改、沒有不當辭退

▲立委葉元之。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立委葉元之前助理日前病逝，傳出葉疑似職場霸凌遭控「慣老闆」；台北市勞動局18日上午派員前往其辦公室進行勞動檢查，發現辦公室沒有設置職場暴力預防措施，以及沒有出勤紀錄。對此，葉元之今（19日）表示，會盡量達成要求，該改善就改。至於被控慣老闆，他指「實際上沒有不當辭退」。

葉元之受訪表示，昨天看到聲明指有人檢舉他不當辭退助理，以及不讓助理請假，導致助理壓力過大。昨天勞檢來，因為他不在，那勞動局也大致了解辦公室實際狀況，沒有助理躺在病床上打給他，實際上也沒有不當辭退，也沒有不讓助理看病，實際上助理一直都有去看病，他不可能不准。他表示，剛好可以利用這個機會，到時候調查報告出來，希望可以釐清外界質疑。

對於辦公室未設打卡鐘、無設置職場暴力預防措施，遭勞動局要求限期改善。葉元之表示，「會配合改善」，昨天與辦公室討論，會參考其他企業作法，也會與立法院研究一下，能不能弄個版本給大家參考，「反正會努力達成要求，該改善就改善」。

另，昨天勞動局來勞檢，未提前向立法院院方告知。葉元之說，他不曉得什麼程序，昨天早上接到通知時他在板橋跑行程，實在沒辦法趕過來立法院，當下辦公室就說全力配合調查，所以程序的事情他不清楚。