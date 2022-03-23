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流行歌曲話當年／巴布狄倫與Blowin' in the Wind

今年的諾貝爾文學獎得主：巴布狄倫。（圖／達志影像／美聯社）

集歌手、詩人、先知和諾貝爾文學獎得主於一身的巴布狄倫。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱錦華／特稿

稍早時，我在臉書上讀到巴布狄倫(Bob Dylan)的粉絲俱樂部發布消息說：今年3月19日(就是幾天前)是這位名歌手發行第一張唱片的60周年紀念日。這意味著他出道迄今已經滿一甲子。會不會有紀念演唱會，目前還不清楚。但30年前是有的。

1992年10月16日，流行樂壇一海票大咖都參加了在紐約廣場花園為他舉行的「慶祝出道30周年演唱會」(The 30th Anniversary Concert Celebration，後來有發行DVD)，向他致敬。在演唱會中第二個出場的是靈魂歌王史提夫汪達(Stevie Wonder)，他抽中「籤王」，演唱狄倫為廣最人知的代表作：《在風中飄揚》(Blowin' in the Wind)。

開嗓前，汪達一邊撫琴一邊發表感言說，這是一首「很不幸流傳了很多年的歌」。他指出，他之所以用了「很不幸」這個字，原因是這首歌裡涵蓋的眾多議題(包括民權、戰爭、政壇醜聞、政治迫害、饑荒），至今依然存在著，讓這首經典作更顯得歷久彌新。

是的，儘管狄倫的經典作好幾隻手的手指都數不完，但說到最為大眾熟知的，仍屬《在風中飄揚》。原因之一是它不像狄倫中、後期一些作表作那樣的歌詞那樣晦澀難懂，例如《重訪61號公路》，Highway 61 Revisited。意象豐富、寓意深刻的歌詞基本上還是蠻好懂的。原因之二，它經過一些歌聲極優美的歌手和團體(例如瓊拜雅、「彼得、保羅與瑪麗」)的詮釋，大大提高了它和知名度。

原因之三，從1962年到1975年，美國都在打越戰。國內反戰聲浪高漲，《在風中飄揚》被標誌為反戰的代性歌曲之一，它深深烙印在許多人的腦海裡，是很自然的事。

歐巴馬為巴布狄倫戴上自由勳章。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統歐巴馬頒發國家自由勳章給巴布狄倫。（圖／達志影像／美聯社）

正是如前蘇聯革命家托洛斯基(Leon Trotsky)說的：「或許你對戰爭沒興趣，戰爭卻對你很有興趣。」戰爭一直不曾遠離我們(最新的戰場在烏克蘭)，所以，史提夫汪達說對了，這首歌「很不幸」的一直傳唱至今。

巴布狄倫受他的私淑恩師：新民謠先驅伍迪蓋瑟瑞(Woody Guthrie)的啟發：「為你的時代唱歌」(Sing for your own time)，確立了他早期的創作路線。《在風中飄揚》完成於1962年，曾以單曲的方式發行，後來收錄在1963年發行的的專輯《The Freewheelin' Bob Dylan》裡。1960年代初是美國「新民謠」大爆發的代，這首歌旗幟鮮明的成為最具代表性的曲之一。

它的歌詞內容採用類似屈原《天問》的方式，對當代許多議題出了質疑(或指控)。當中明顯涉及反戰的有兩段(其實整首歌詞都可以解讀為反戰訊息)，其一是：How many times must the cannon balls fly／Before they're forever banned(砲彈要多少次掠過天空，才會被永遠禁止）？其二是：How many deaths will it take till he knows／That too many people have died(還要犧牲多少性命，他才明白死去的人已經大多）？

戰爭的悲劇至今依然熱烈上演著，歌詞裡描繪的畫面依然鮮活如在眼前。狄倫的質問和指控在今天天聽來依然鏗鏘有力，發人深省。而答案哬答案，依舊在茫茫的風裡......。

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烏克蘭巴布狄倫Bob Dylan在風中飄揚Blowin’ in the Wind

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