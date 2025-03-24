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替代役擴大召集「不限退役8年內役男」！內政部說明原因了

▲替代役召集擴大修正，內政部強調僅在特殊情況下實施。（示意圖／資料照）

▲替代役召集擴大修正，內政部強調僅在特殊情況下實施。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

內政部與國防部近期聯手修正「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，除放寬召集年限與次數，還刪除過去每年召集不得超過60日的限制，引發外界關注和質疑。對此，內政部強調，現階段仍維持以往的做法，只有在特殊狀況下才會考量擴大召集範圍。

行政院2022年核定「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，將替代役人力納入民防系統，此方案分為平時訓練或演習時實施的「演訓召集」，以及非常事變或戰時實施的「勤務召集」。而根據修正後的「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，替代役演訓召集日數從原本的1日內延長至5日內，並刪除了全年受勤務召集總日數不超過60天的限制。

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內政部表示，此次修正旨在強化替代役備役役男的緊急應變能力和自主防災能力，以因應全球氣候異常、國際情勢緊張和頻繁的天然災害，同時也增加操作彈性，確保在必要時可以靈活調整召集年限、次數和日數。

內政部強調，現階段替代役備役各類演訓召集仍維持以往做法，召集日數在5日以內，對象則限於退役後8年內的備役役男，只有在大規模震災、海嘯等重大災害發生時，才會經與國防部協商，審慎考量召集退役9年以上尚未除役的備役役男，協助救災等相關勤務。

針對外界質疑替代役男可能被派上戰場，內政部長劉世芳表示，替代役不論備役或現役，都是按照民防上的災害搶救和必要時的緊急動員進行適當處理。她也強調，這些修正是在2022年行政院指示下進行的，當時兵役法已經延長義務役1年，將替代役列入民防人力範圍。

內政部指出，這次修正是為了因應非常事變與戰時可能需要執行民防任務，放寬了召集年限與次數，並刪除了每年召集不得超過60日的限制，以期替代役備役人力將能更靈活地支援全民防衛需求。目前修正辦法仍在預告階段，內政部將繼續搜集各方意見，最終會依法制作業程序進行公告。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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內政部國防部替代役修正召集

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