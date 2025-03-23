志願役、戰鬥部隊加薪不夠　柯志恩談國軍「這2單位」薪水也要漲

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國防部日前公布國軍薪資調整方案，內容包括志願役加給與戰鬥部隊加給，薪資總額最高可增加1萬2千元，4月1日起實施，國防部長顧立雄也透露，未來還有第二波加薪。國民黨立委柯志恩對此表示，加薪是正確且迫切，但調薪幅度及面向實有待商榷，除了戰鬥加給，其他「後勤、維保單位」（如飛彈廠、油料及補運）也應該一視同仁，調高薪資，而軍中幹部的管教方式不改變，一樣留不住年輕人的心。

根據賴清德總統「提升官兵福利待遇」政策，少校階以下的軍官、士官及士兵，加給將從1萬元調整為1.5萬元；中、上校軍階增加4千元；將官則增加3千元。戰鬥部隊分為第一類型（訓練及勤務繁重），加給將從5千元調升為1.2萬元；及第二類型（支援部隊）從3千元調升為7千元。顧立雄受訪時也透露，未來還有一些不能兼領戰鬥加給，但也需要被照顧到的，像「電偵加給」、「戰航管加給」、「網路戰加給」，也都有第二波加薪，請行政院核定後再公布。

柯志恩對此指出，賴清德提升志願役勤務加給和戰鬥部隊加給，幫志願役加薪相信大家都支持，但這樣的幅度實有待商榷。加薪確實正確且迫切，但都著重在「戰鬥」及「戰鬥支援」等兩類單位人員，因為該類單位「留營率」及編現比確實不佳。

柯志恩說，自從蔡政府將義務役延長為一年，並將役男薪資調至2萬6307元，當時就有很多聲音認為志願役官兵更應優先加薪，以免志願役和義務役的薪資落差縮小，進而影響從事志願役的意願。尤其近年來國軍編現比不斷下滑，從2020至2024年即下降9.97%，而國軍志願役人數去年6月僅剩15萬餘人，為2018年以來新低，志願役人力短缺已是不爭事實。

柯志恩直言，在野黨不斷呼籲志願役應加薪，絕非漫天喊價，和護理師亟待加薪的道理相同，這是鼓勵軍中人才留任與吸引年輕人入營的有效策略。但除了戰鬥加給，其他「後勤、維保」單位都涉及武器裝備妥善與安全，是否也應一視同仁、給予調薪？尤其演訓戰備輪值，部隊都是全體動員、相互配合，只調部分加給，不會讓後勤維保（諸如彈藥庫、飛彈廠、油料及補運）人員感到失落嗎？「真的要提醒賴總統，你的調薪幅度與層面仍不足！」