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國防部北區高中儀隊競賽桃園登場　12校參賽演出精彩

▲國防部北區高中儀隊競賽桃園登場

▲國防部北區高中儀隊競賽桃園登場。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為推動全民國防教育，國防部「第八屆全國高中儀隊競賽」北部地區初賽， 22日在桃園市藝文廣場熱鬧登場，吸引北區高中職學生同場競技、揮灑青春活力，也希望藉由活動帶動年輕學子認同國防、進而支持國防。

市府教育局表示，本次北區初賽，計有12所北部地區高中職參加，各校風格各異，結合時下流行的音樂，擺脫以往儀隊給人嚴肅的感覺，將青年學子的活力與儀隊操槍完美結合。各校儀隊同學無不使出渾身解數、拿出看家本領，展現精采且高水準的表演和操槍技巧，獲得現場來賓滿堂彩。

▲國防部北區高中儀隊競賽桃園登場

值得一提的是，桃園市今年有內壢高中、北科附工等2所學校參賽。內壢高中一登場就氣勢十足，搭配音樂變換動作柔中帶剛，動作整齊劃一展現平時訓練有素的絕佳默契。北科附工儀隊則同樣吸睛，以氣勢磅礡的動感音樂，搭配高難度花式旋轉操槍，展現高度默契與精湛技巧，獲得全場熱烈掌聲。

內壢高中曾多次參加桃儀盃學生儀隊錦標賽獲得殊榮，在蘇鴻銘校長的支持下，曾榮獲第七屆全國儀隊競賽預賽第四名，也曾代表學校參加112年空軍第二聯隊懇親會及113年桃園榮民之家園遊會開幕表演。而北科附工也是桃園地區儀隊傳統勁旅，在歷屆儀隊校友的傳承下，也曾在高中職社團博覽會、元旦升旗及高中儀隊聯展，有非常優異的表現，也期待本次競賽，能為桃園市爭取佳績。

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