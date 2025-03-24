蔡學良母陳情！賴清德安排見面　已允諾資料轉交國防部積極處理

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德日前赴台東天后宮參訪，在準備離開前，一名女子尤瑞敏情緒激動企圖闖進維安管制區，遭到台東分局員警包圍制止。據了解，賴清德在得知後，除了立即要求在下一個行程處國本農場，安排陳情接見；尤瑞敏也準備了一份資料當面遞交給總統，賴清德則允諾把陳情資料交給國防部積極處理。

賴清德在22日下午2時左右，準備搭乘座車離開台東天后宮時，空軍中士蔡學良的母親尤瑞敏情緒激動，企圖闖進維安管制區，並高喊希望總統慈悲，救救全台灣當兵孩子的生命安危。現場執勤的員警則立即上前制止，此時蔡母不慎摔倒，執勤員警沒有進行壓制動作，而是將她攙扶起身，但阻止她再進入維安管制區域內。

據了解，在事件發生後，維安人員隨即向總統報告，賴清德得知後立即要求，在下一個行程處國本農場安排陳情接見，他當面聽取尤瑞敏女士的陳情，並詢問有什麼可以幫忙的地方？尤瑞敏則是向總統表示，希望政府跟國防部可以向蔡學良道歉，還給蔡學良公道，她也準備了一份資料遞交給總統。

賴清德在拿到尤瑞敏所遞交的資料後，也當場允諾會把這些陳情資料轉給國防部，並要求積極處理。

有關空軍中士蔡學良，是在2008年5月9日，隨部隊至靶場進行T65步槍實彈射擊訓練時，中槍當場身亡，法醫隔天相驗，認定蔡學良是自裁身亡，18小時迅速開立死亡證明結案，但家屬認為疑點甚多，多年來四處陳情。