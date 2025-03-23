因應非常事變！ 　「替代役召集放寬」不限退役8年內役男

▲替代役男召集雖不同於一般教召，但我國正放寬召集年限與條件，以因應未來緊急事變發生。（圖／記者李毓康攝）



記者張靖榕／綜合報導

因應非常事變與戰時可能需要執行民防任務，內政部與國防部近期聯手修正「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」，不僅放寬召集年限與次數，並刪除過去每年召集不得超過60日的限制，未來替代役備役人力將可更有彈性地支援全民防衛需求。

行政院於2022年12月核定「因應全民國防兵力結構調整之替代役配合方案」，決定將替代役納入民防系統，平時即可透過「演訓召集」進行訓練演習，待非常事變或戰時再進行「勤務召集」，全面配合國防體系動員。

《自由時報》報導，官員指出，今年核定招募1萬3,650名替代役役男，下月將開放役男申請服一般替代役。目前替代役總備役人力約27萬7,000人，去年曾召訓5萬52人，今年原規劃召訓7萬2,000人，但因立法院刪減預算，規模下修至5萬人。即將於27日進行的演練，也將首次同時動員現役與備役替代役共同參與。

依據最新修正內容，過去演訓召集限於退役8年內的備役役男，且每年召集次數不得超過1次，每次1日以內；但新規明定「必要時」內政部得「視需要」調整召集年限、次數與日數，明顯增加操作彈性。「必要時」包括全球氣候異常、國際局勢緊張、重大天然災害，或需支援軍事勤務等情形。

新制也放寬召集對象，不再限於退伍8年內的役男，未來即使退伍已超過9年，只要曾接受民防專業訓練，亦可納入召集範圍。