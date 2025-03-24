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掃墓引發山林大火！兇手驚逃遭逮「發現打火機」　火勢擴散焚毀古寺

▲▼南韓慶尚北道義城郡出現嚴重山林大火，火勢危急高速公路的休息站。（圖／達志影像）

▲南韓慶尚北道義城郡出現嚴重山林大火，火勢危急高速公路的休息站。（圖／達志影像，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓最近面臨「南高北低」氣壓環境變化，在高溫且乾燥的西風吹拂，加上人為的疏失，在慶尚南北道、蔚山市等東南部地區引發山林大火，目前造成4名消防員殉職。其中，慶尚北道義城郡指出，民眾上山掃墓的過程中，不慎引燃火勢，現場甚至發現打火機，火勢從山頂蔓延，甚至焚毀知名的千年歷史古剎。

《韓聯社》、《YTN News》最新消息指出，目前慶尚北道義城郡的山林大火仍在蔓延中，甚至在強風吹拂下往東擴散至隔壁的安東市，且焚燒到瑞山盈德高速公路（第30號）的點谷休息站，目前消防當局正積極撲滅火勢。

▲▼南韓慶尚北道義城郡出現嚴重山林大火，火勢危急高速公路的休息站。（圖／達志影像）

根據韓媒《中央日報》，位於南韓東南部的慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山廣域市蔚州郡21日起陸續出現山林大火，4名消防隊員在山清郡滅火時不幸殉職，至於慶尚北道義城郡的山林大火則是從22日上午11時24分開始燃燒，然而當局調查起火原因後，卻發現是人為疏失所造成。

報導指出，一名年約50多歲的民眾在慶尚北道義城郡上山掃墓，豈料疑似在整理的過程中不慎引燃火勢，於是他撥打119專線報案，「在整理墓地時不慎引燃火勢」。當地村民A某聽聞發生山林大火後，上午11時55分前往山區，碰巧遇到一群不慎引燃大火的民眾，只見民眾釀禍後慌忙奔下山。

於是A某抓著該群釀禍民眾詢問「你們想跑到哪裡」、「你們不能逃跑」，之後拿起相機拍攝或民眾的車牌號碼，最後由警方將該群民眾帶離現場。

▼當局派出消防直升機滅火。（圖／達志影像）

▲▼南韓慶尚北道義城郡出現嚴重山林大火，火勢危急高速公路的休息站。（圖／達志影像）▲▼位於慶尚北道義城郡的新羅千年古剎「雲嵐寺」慘遭野火焚毀。（圖／翻攝自YouTube）

▲位於慶尚北道義城郡的新羅千年古剎「雲嵐寺」慘遭野火焚毀。（圖／翻攝自YouTube）

警方向該群釀禍民眾釐清野火引燃的前後經過，並在現場發現打火機。對此，義城郡關係人士表示，「研判火勢是從山頂開始燃燒。由於掃墓民眾聲稱有用火，因此只能等到火勢熄滅後，由義城郡特別司法警官進行調查，並依法進行舉發。」

慶尚北道義城郡出現的山林大火，連帶焚毀境內一座擁有千年歷史、建於西元7世紀末統一新羅時代（神文王）的古剎「雲嵐寺」，當地媒體透過YouTube頻道上傳影片，只見畫面中有橘紅色的熊熊烈焰在寺廟後方的山林中焚燒，火勢即將蔓延至寺廟。

看起來是僧侶的多名寺廟關係人士，正戴著口罩和手套急忙奔走，而站在遠處拍攝影片的人則驚恐喊著，「這裡也很熱很燙」；影片長達1分多鐘，最後有人喊道，「法師，現在要趕快逃了！」

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