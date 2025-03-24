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中國沙塵暴將襲日韓　最嚴重能見度恐剩5公里

來自中國的沙塵暴，明將襲日韓！專家稱「這波很強勁」。（翻自荒木健太郎X平台）

▲來自中國的沙塵暴，明將襲日韓！專家稱「這波很強勁」。（翻自荒木健太郎X平台）

圖文／鏡週刊

來自中國的沙塵暴，從明（25日）到後天（26日）將侵襲日本與南韓，日本氣象廳呼籲民眾注意，而且這波沙塵暴來勢洶洶，將會明顯影響能見度。

日本氣象廳指出，這波沙塵暴將會影響西日本到北日本的範圍，預計能見度將會僅剩10公里，最嚴重時可能只剩5公里的能見範圍，因此當局呼籲民眾注意交通上的狀況。此外，由於現在也剛好正值日本的花粉症流行期間，因此氣象廳也呼籲民眾，若呼吸道較脆弱的人，請戴好口罩。

任職於日本氣象廳研究所主任研究官的氣象專家荒木健太郎，也在X平台上也形容，這一波沙塵暴是「強勁的」，因此民眾若要洗車、曬衣服，請注意沙塵暴的狀況。另外患有呼吸循環疾病者，也請特別注意。

另外也有網友指出，只要遇到沙塵暴加上花粉症期，「眼睛會又痛又癢，喉嚨也很痛，相當不舒服」。還有網友說：「這兩天最好不要出門。」、「車子又要變黃色了。」、「我恐怕會一直咳不停...」


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