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韓7旬翁性侵90多歲失智嬤！監視器全都錄　身分曝竟是當地幹部

記者王佩翊／編譯

南韓慶尚北道龜尾市一處農村發生高齡失智長者遭到地方幹部性侵的駭人案件，一名90多歲的失智阿嬤在自家遭到70多歲的當地自治會會長性侵。而被害人的女兒調閱家中監視器後，才發現這起事件，立刻報警處理。

根據KOREA WAVE報導，被害人的女兒2月調閱安裝在家中的監視器後，竟看見失智母親在家中遭人侵犯的畫面，而嫌犯正是當地自治會會長，氣得她立刻報警處理。

嫌犯向警方聲稱，自己當時是因為開會喝了酒才會犯案，但警方並不採信他的說法，因為從監視畫面也可以明顯看到，他神智清醒地前往被害人的住處，毫無醉意，並直接動手性侵。

不僅如此，該名男子過去疑似也有多起類似的性犯罪紀錄，事件發生後，村內陸續有受害者出面指證。70多歲嫌犯在當地擔任自治會長約30年，過去一直被認為是「人緣不錯」的人物，消息一出也令村民震驚不已。

事件曝光後，村內開始流傳他過去早有前科，有多名女性站出來指控，曾遭受他的性騷擾、性侵。有多名被害人指出，「曾被強迫發生關係」、「胸部被摸」、「被暴力性侵後導致懷孕」等。目前警方已著手深入調查。

對此，嫌犯的親屬對於其性侵失智婦人一事道歉，但卻完全否認其他村民的性侵、猥褻指控，強調「如果真的有那麼多案件，他早就會被逮捕」。

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