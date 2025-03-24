朝天宮媽祖神像遭網拍1.6萬！新北男誆「作客」騙走神尊下場曝

▲北港朝天宮媽祖神像被許姓男子請離作客，理由是「迎請返鄉參加廟會」。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／雲林報導

北港朝天宮媽祖神像去年10月離奇遭網拍，原來是居住在新北市的許姓男子，假借「迎請返鄉參加廟會」名義請神尊作客，卻將神尊上網拍出1.6萬，善信士買下後親自面交、無償奉還給北港朝天宮。雲林地方法院日前依侵占、違反個資法等判處1年1月，合併執行8個月。

許嫌去年10月9日18時許與朋友到北港朝天宮，向廟方表示因住家附近某宮廟辦廟會，所以想恭請「北港媽祖」前往「作客三天」，為大家祈求平安，朝天宮廟方不疑有詐，在辦完登記手續後，就敲鐘擂鼓讓許男依迎神慣例，從大殿過爐把媽祖請離朝天宮。

未料數日後，雲林縣斗六市一名信徒，在網路上看到有人公開拍賣「朝天宮媽祖」神像，當下覺得奇怪，便以1.6萬元得標買下這尊媽祖，這名信徒還親自到新北迎媽祖，確認其為朝天宮媽祖「本尊」，不忍祂落難，因此在買下不久後，便無償奉還給廟方，因此才讓這樁「擄神」詐騙案爆發。

警方追查，許嫌是「神界慣犯」，近年來國內幾座知名的大廟神廟，都曾被他以同樣手法騙走宮廟神像，再以「二手神像」之名，在網路上拍賣，且每尊都得手上萬元。許男向法官稱，他原沒有意思要賣神明，但迎回神明當天，因為賭博輸了不少錢才決定要賣掉，以彌補虧損。雲林地方法院依侵占罪判7月、違反個資法判4月，兩案合併執行8月，如易科罰金，以新台幣1000元折算1日。