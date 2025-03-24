再度成代理總統！南韓總理韓悳洙「復職」後首發聲：感謝法院決定

▲南韓國務總理韓悳洙復職，返回光化門政府廳舍向媒體發表談話。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓憲法裁判所（憲法法院）今（24）日上午針對國務總理韓悳洙彈劾案進行裁決，最終宣布「否決」由國會通過的彈劾訴追案，韓悳洙在遭到彈劾而停職的87天後終於能夠復職，並依憲法規定再度代理總統職務。對此，韓悳洙向憲法裁判所的裁決結果表達感謝，並表示今後大韓民國不應再分裂為左右兩派。

根據《韓聯社》，自從憲法裁判所於24日上午10時（台灣時間上午9時）宣告「否決」韓悳洙彈劾案後，韓悳洙透過國務總理辦公室發聲，「只有我國（南韓）未來如何向上發展，才是最重要的課題！我將以最後一次被賦予重任的決心，依照憲法和法律，優先考量我國年輕未來世代和大韓民國的未來。」

韓悳洙立刻前往位於光化門的中央政府廳舍上班。他表示，「非常感謝憲法裁判所充滿智慧的決定！首先，我將會處理最棘手的事件。透過政府與民間合作，應對全球變化，在地緣政治大變革的時代中，為了大韓民國的發展，結合國務委員與正治圈的力量，積極做到最好。」

韓悳洙向嚴重分裂的國內政治喊話，「如今不應再分左右兩派！全國民眾、政治圈、媒體、公民團體、企業、政府國務委員應該齊心協力。」

韓悳洙彈劾案的裁決結果有可能影響尹錫悅彈劾案。為此，南韓總統辦公室也表達正面看法，「隨著今天憲法裁判所的裁決結果，只能再度證明國會無分別式地隨便發動彈劾，是充滿惡意的政治攻勢。期盼韓悳洙代理總統重返職務，能夠成為國政經營恢復正常的契機。」

據悉，自從尹錫悅遭到彈劾停職後，韓悳洙便依照憲法代理總統職位，不過卻於去年12月27日遭到國會通過彈劾訴追案，理由是韓被認為是協助尹錫悅發佈戒嚴的共犯，且婉拒任命憲法法官。

►快訊／南韓國務總理韓悳洙復職 憲法法院「否決」彈劾