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韓國森林野火「燒掉1萬895個足球場」！4死5重傷　全是消防員

▲▼南韓發生森林野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓發生森林野火，已造成4名消防員殉職。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓慶南、慶北、蔚山、忠北各地近日接連發生多起山火，已造成4人死亡、5人重傷，皆為消防員，另有1988人被迫撤離家園，目前投入8819名人力、111架直升機，當局已進入緊急應對狀態

根據NEWS 1報導，南韓中央災難安全對策本部23日指出，自21日起，慶尚南道山清郡與金海市、慶尚北道義城郡、蔚山市蔚州郡及忠清北道玉川郡等地同時發生森林大火。截至23日晚間9時，山火已導致4名消防人員喪生，所有人員傷亡皆發生在山清郡。

受到山火影響，撤離人數持續增加，至今已有1988人被迫撤離家園，其中義城最多，達1554人，其餘的地區包含山清316人、蔚州118人。撤離民眾已被安置在村莊會館、敬老堂、體育館等避難場所，而金海與玉川的居民則陸續返回住家。

山清已有16棟住宅被大火吞噬，另外義城也有74棟住宅被燒毀，森林受災面積達7778.61公頃，相當於1萬895座足球場的大小。其中義城受創最嚴重，災損面積達6078公頃，山清1379公頃、蔚州192公頃、金海90公頃、玉川39.61公頃。

由於山火來勢洶洶，南韓政府已於22日傍晚6時宣布進入「災難狀態」，啟動全國性應對機制，並對受災地區發布災難警報，同時動員大批人力、設備、物資，並下達撤離命令。

山清、義城與蔚州已進入最高的「山火應對3級」，金海與玉川則為「2級」狀態。目前滅火進度分別為山清71%、義城60%、蔚州72%、金海96%、玉川100%。

為了加速滅火，政府已出動111架直升機與8819名救援人員全力灌救，同時向受災民眾提供緊急物資與餐食。此外，當局已撥款5000萬韓元（約新台幣116萬元）作為山清的賑災經費，並計劃進一步支援義城地區。

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