快訊／南韓國務總理韓悳洙復職　憲法法院「否決」彈劾

▲南韓國務總理韓悳洙。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月初緊急發佈戒嚴，派遣軍警闖入國會。其中，國務總理韓悳洙被質疑協助尹錫悅，且拒絕任命憲法法官而遭到彈劾。今（24）日上午，憲法裁判所正式裁決，駁回彈劾案。此後，韓悳洙將立刻重返職務，在遭到國會彈劾停職87天後，終於能夠重返中央政府上班。

根據《韓聯社》，南韓憲法裁判所（憲法法院）8名法官於24日上午10時（台灣時間上午9時），針對國務總理韓悳洙彈劾案進行裁決，宣布否決國會通過的彈劾訴追案，其中5名法官投下反對、2名法官拒絕表態，僅1名法官贊成彈劾。因此，韓悳洙將重返國務總理職務，並依憲法重新代理總統職位。

在韓悳洙彈劾案中投下否決票的5名法官其中4人，對於韓悳洙當初擱置、婉拒任命趙漢暢、鄭桂先、馬恩赫等3名憲法法官，儘管認為確實違反憲法與法律，但卻難以構成被視為背叛國民信賴的事由。

在韓悳洙投下贊成票的法官中，只有鄭桂先一人，她是由最大在野黨「共同民主黨」提名，並於今年1月由代理總統崔相穆（副總理兼企劃財政部長）批准任命。對於韓悳洙是否積極介入尹錫悅發布戒嚴過程，包括建議緊急召開國務會議等，鄭桂先認為，「難以找到客觀的資料或證據」。

據悉，自從尹錫悅遭到彈劾停職後，韓悳洙便依照憲法代理總統職位，不過卻於去年12月27日遭到國會通過彈劾訴追案，理由是韓被認為是協助尹錫悅發佈戒嚴的共犯，且婉拒任命憲法法官。