日本岡山、愛媛爆野火！逾1000戶緊急撤離　自衛隊直升機灌救

記者張方瑀／綜合報導

日本岡山市、愛媛縣的森林大火持續蔓延，當地消防通宵進行滅火作業，陸上自衛隊也投入救災，開始進行直升機空中灑水，但火勢仍在擴大。岡山市與今治市已針對超過1000戶居民發出避難指示，所幸目前未造成任何人員傷亡。

綜合日媒報導，岡山市南區與愛媛縣今治市的山林火災，從23日下午起持續蔓延，截至24日早上7時已延燒至鄰近的岡山縣玉野市，面積已擴大至約250公頃；今治市方面，燒毀面積也已達119公頃。

兩場大火在23日下午爆發，接著在強風的幫助下迅速蔓延，並波及當地的住宅與倉庫，岡山市已有6棟建物被燒毀。

陸上自衛隊接獲岡山與愛媛兩縣的派遣請求，出動直升機進行空中灑水。兩地目前均未傳出人員傷亡，但延燒情況仍在擴大。

岡山市對南區的飽浦與宮浦兩地共403戶、893人發布避難指示，並設立避難所；今治市則針對長澤地區的219戶、381人發布避難指示。鄰近的西條市也對楠河地區的792戶、1506人發出避難令。

此外，愛媛縣火災影響了交通運行，JR予讚線的伊予西條至今治間自首班車起停止運行，且隨著空中灑水作業進行，部分道路也已封閉。