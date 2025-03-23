　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國野火燒不停！5消防員「火吻20分」嚴重燒傷　下山枯等救護車

▲▼南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡發生山林大火，導致3名消防員、1名公務員殉職。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡發生山林大火，導致3名消防員、1名公務員殉職。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山廣域市蔚州郡等東南部地區，21日起因「南高北低」氣壓環境變化、乾燥且高溫的西風吹拂，引發山林大火，燃燒面積超過3286公頃，造成消防員與公務員共4人罹難。其他重度燒燙傷的生還消防隊員回憶恐怖過程，形容火勢宛如龍捲風，也痛批當局應對速度慢半拍。

根據韓媒《中央日報》，自從南韓慶尚南道山清郡21日發生山林大火後，來自昌寧郡的救火隊員昨（22）日被派往當地滅火，豈料卻因遭遇逆風而受困，3名消防隊員加上1名公務員因此不幸罹難，其他5名救火隊員雖然互相緊緊擁抱、躲進地坑，卻因全身遭火吻而重度燒燙傷。

現年63歲的郭姓救火隊員全身3度燒燙傷，經歷劫難才得以生還。事後，他被送往慶尚南道晉州市某醫院接受治療，他的臉部因嚴重燒燙傷而浮腫，就連張開嘴唇說話都相當困難，今（23）日他接受專訪，回憶救災時的經過。

▲▼韓國東南部山林大火，慶尚南道山清郡矢川面的民宅已經被燃燒成廢墟。（圖／VCG）

▲韓國東南部山林大火，慶尚南道山清郡矢川面的民宅已經被燃燒成廢墟。（圖／VCG）

郭姓隊員透露，包括他在內的8名昌寧郡救火隊員和1名公務員，在無人引導的情況下，22日上午11時30分被派往火災現場，「距離主要火源400公尺遠的4部稜線，消防直升機不斷灑水撲滅殘餘火勢，然而火勢卻越燒越旺！就在我們感到不妙而後撤之際，突然火焰像是風暴一樣捲上來。」

郭姓隊員表示，「在看到火焰10秒鐘後，『火魔』（形容大火）已經襲捲至背部後面，我們5名救火隊員躲到旁邊地坑、緊擁身軀。背部、手、頭部馬上被火勢燒到，帽子和防寒服也跟著著火了」；於是，5名隊員就這樣被炎熱高溫的火勢包圍長達20分鐘。

另一名64歲的文姓生還救火隊員感嘆，「就像哥所說的，我們5人互相擁抱才得以生還。不過其他3名消防隊員和另1名公務員，聽說他們2人一組分散避難，最後卻不幸身亡。由於所有人都是第一次來，我們就像是砲灰一樣被派來送死。」

郭姓隊員痛批，要是當局能夠及時派出救難直升機前來，恐怕3名消防隊員和1名公務員便不會因此殉職，「由於4部稜線火勢愈燒愈旺，我拍下現場照片，將相片和地點座標寄給消防當局和昌寧郡。然而在等待超過30分鐘後，救難直升機仍未前來，於是我們就各自分散下山，最後4人因此死亡。」

▼南韓慶尚北道義城郡22日出現山林大火，當局派消防直升機滅火。（圖／VCG）

▲▼南韓慶尚北道義城郡22日出現山林大火，當局派消防直升機滅火。（圖／VCG）▲▼南韓慶尚南道山清郡從21日起開始出現山林大火，火勢至今仍持續蔓延。（圖／VCG）

▲南韓慶尚北道義城郡22日出現山林大火，當局派消防直升機滅火。（圖／VCG）

報導指出，郭姓隊員擁有3年救火隊員的資歷、文姓隊員的資歷則為2年。然而在不幸罹難的4人當中，李姓、孔姓皆是擁有7年與10年資歷的資深隊員。文姓隊員的弟弟感嘆，在這場突如其來的山林大火中，就連經驗老到的資深消防隊員也無法躲過火吻罹難的下場。

郭姓隊員的妻子則痛批，「我老公在嚴重燒燙傷的狀態走下山，在路邊等待救護車長達30分鐘。救難隊員抵達後，竟然要求我老公脫衣服，整個應對過程非常不恰當，讓我老公的燒燙傷變得更嚴重。」

另外，文姓隊員的弟弟則對政府提供防火阻燃服的品質提出質疑，「我哥穿著平常穿的山林大火監視服前往救災，然而該套監視服卻完全無法發揮阻燃功能。（政府）不僅沒有發放阻燃服，就連跳到地坑時，監視服和帽子通通淪為廢物！」

►韓國野火4消防員慘死！他掃墓不慎「燒一整片」　東南部進緊急狀態
►韓國東南部16處「山林大火」！2消防隊員不幸罹難　發布最高級警報

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
478 2 5152 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲「晚上痛醒」傳有血尿　北所回應已協助看診
快訊／新北浮屍！死者身分確認「是失聯少年」
快訊／盧冠軒賽季報銷　攻城獅槓上夢想家
快訊／郭瑤琪主動脈剝離　送醫急救中
連吃5天「一類食物」大腦、肝臟都壞了！醫示警：恢復正常飲食也
韓國5消防員嚴重燒傷　揭火勢宛如恐怖龍捲風　
手機使用多久該關機？專家給答案　否則個資被看光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聯準會2024虧損776億美元　分析：大幅加息副作用

韓國野火燒不停！5消防員「火吻20分」嚴重燒傷　下山枯等救護車

手機使用多久該關機？專家給答案　否則個資被看光

美2少女曝屍荒野！　最後影片拍到「陌生男子悄悄靠近」

土耳其「總統政敵」遭羈押候審　恐爆發反政府最大規模示威

丹麥芬蘭更新「赴美旅遊建議」　籲跨性別旅客確認入境要求

吃到毒鮑魚！一群男女住飯店「上吐下瀉」痛爆　糞便驗出諾羅病毒

櫻花開了！高知縣迎來「日本最早」開花日　比往年平均慢1天

「機長忘記帶護照」全機折返！　聯合航空延誤6小時

再戰2028？博弈網站：川普是美選第二熱門人物　僅次范斯

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

#天燈 墜落釀禍？ #平溪 鐵皮屋起火

#台東 #賽車手 「拖鞋卡油門」暴衝！撞4車翻覆畫面曝

汪蘇瀧首唱〈像晴天像雨天〉　好喜歡你～夢回《難哄》

【阿公的小棉襖】孫女撒嬌求阿公幫按摩！媽看不下去

林予晞否認因黃子佼遭《與惡2》換角　立場不變「成為善意的陌生人」

聯準會2024虧損776億美元　分析：大幅加息副作用

韓國野火燒不停！5消防員「火吻20分」嚴重燒傷　下山枯等救護車

手機使用多久該關機？專家給答案　否則個資被看光

美2少女曝屍荒野！　最後影片拍到「陌生男子悄悄靠近」

土耳其「總統政敵」遭羈押候審　恐爆發反政府最大規模示威

丹麥芬蘭更新「赴美旅遊建議」　籲跨性別旅客確認入境要求

吃到毒鮑魚！一群男女住飯店「上吐下瀉」痛爆　糞便驗出諾羅病毒

櫻花開了！高知縣迎來「日本最早」開花日　比往年平均慢1天

「機長忘記帶護照」全機折返！　聯合航空延誤6小時

再戰2028？博弈網站：川普是美選第二熱門人物　僅次范斯

柯文哲「晚上痛醒」傳有血尿　北所回應已協助看診

轟《財劃法》讓台南人淪四等公民　黃偉哲籲鄉親支持大罷免

快訊／新店河濱公園發現浮屍！死者身分確認「是失聯少年」

快訊／盧冠軒遭對手惡犯波及骨折賽季報銷　攻城獅點名槓上夢想家

手臂快比臉大！高爾宣當奶爸秀巨「肌」　線條炸裂真實身材曝光

快訊／郭瑤琪主動脈剝離　送新光醫院急救中

台東失智長者街頭迷途只記得「都歷」　警協助平安返家

蔡瑞雪遭性騷認「受傷依然相信人」！　IG曬照23字吐心聲

斗六民宅火警！火舌狂竄濃煙密佈　一家四口受困驚險救出　

後勁5局無失分技壓布雷克　台鋼7比3擊敗統一

林予晞否認因黃子佼遭《與惡2》換角　立場不變「成為善意的陌生人」

國際熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

撒尿在飲水機害13人染性病　清潔工被判6年

佛州迪士尼樂園失火　濃煙狂冒畫面曝

機長「忘帶護照」　全機中途折返

味噌湯浮「老鼠屍體」　日本SUKIYA道歉了！

川普對等關稅2周後上路　台灣首當其衝

NASA一天只補貼太空人165元　川普：我來付

AV女優「來台第一餐」必吃！　達人揭3原因：最不會出錯

女老師兼差OnlyFans！家長逛色情網站發現

高空便祕　遭機長拖走「被迫露鳥」

日本SUKIYA味噌湯浮「整隻老鼠屍體」！

貝佐斯要結婚了　傳6月迎娶「最強小三」

K奶健身教練又出新招　男學員練腹肌「埋首蜜臀」

更多熱門

相關新聞

吃到毒鮑魚！一群男女住飯店「上吐下瀉」

吃到毒鮑魚！一群男女住飯店「上吐下瀉」

一群男女入住千葉縣館山市某間飯店，豈料在飯店用完餐後，卻開始出現上吐下瀉、腹痛等症狀，就連廚房員工的糞便也被驗出諾羅病毒。

櫻花開了！高知縣迎來「日本最早」開花日

櫻花開了！高知縣迎來「日本最早」開花日

拿到身分證就閃人！越南新娘離婚率「創新高」

拿到身分證就閃人！越南新娘離婚率「創新高」

味噌湯浮「老鼠屍體」　日本SUKIYA道歉了！

味噌湯浮「老鼠屍體」　日本SUKIYA道歉了！

首爾地鐵今晨「脫軌」　傾斜慘況曝！

首爾地鐵今晨「脫軌」　傾斜慘況曝！

關鍵字：

日韓要聞南韓山林大火慶尚南道慶尚北道山清郡義城郡蔚山

讀者迴響

熱門新聞

韓國野火4消防員慘死！東南部進入緊急狀態

人妻尾牙爛醉遭性侵！廠商囂張撒鈔：我有錢

即／玉山2山友遭雪埋！搜救人員尋獲已無生命跡象

媽過世17年　男一查驚覺34萬遺產消失了

杜力來台22年拿不到身分證　嗆「這群人」爽領

快訊／三重厚德派出所傳槍響！20多歲男警陳屍頂樓

佩甄願意和老公3P

內衣賣到一半「奶頭跑出來」直播全放送

快訊／新竹凌晨驚傳巨響　消防局回應了

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

美YTR樂樂法利「被禁止入境台灣」　移民署回應了

焚化爐技工月薪4萬開賓士　藏900萬現金

97萬老濕姬認了被騙裸照！

北上環島才1天！重機男花蓮過彎撞護欄墜斜坡喪命

即／竹聯幫發聲明：其它幫主人選「違背么哥遺願」

更多

最夯影音

更多

直擊北海道野生狐狸抓田鼠 ！雙腳預備備一頭鑽進雪堆超可愛

道安講習「汽機車混雜上課」　男不爽：魚跟蝦子混在一起

侯佩岑聽到周杰倫的〈珊瑚海〉　尷尬笑出來..隊友偷瞄她XD

#台中 男酒後叫囂！遭鄰居持刀怒砍亡

機車經 #斑馬線 未禮讓！ #行人 出腳怒踹反跌倒 #新莊

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面