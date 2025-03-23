韓國野火燒不停！5消防員「火吻20分」嚴重燒傷　下山枯等救護車

▲南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡發生山林大火，導致3名消防員、1名公務員殉職。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓慶尚南道山清郡、慶尚北道義城郡、蔚山廣域市蔚州郡等東南部地區，21日起因「南高北低」氣壓環境變化、乾燥且高溫的西風吹拂，引發山林大火，燃燒面積超過3286公頃，造成消防員與公務員共4人罹難。其他重度燒燙傷的生還消防隊員回憶恐怖過程，形容火勢宛如龍捲風，也痛批當局應對速度慢半拍。

根據韓媒《中央日報》，自從南韓慶尚南道山清郡21日發生山林大火後，來自昌寧郡的救火隊員昨（22）日被派往當地滅火，豈料卻因遭遇逆風而受困，3名消防隊員加上1名公務員因此不幸罹難，其他5名救火隊員雖然互相緊緊擁抱、躲進地坑，卻因全身遭火吻而重度燒燙傷。

現年63歲的郭姓救火隊員全身3度燒燙傷，經歷劫難才得以生還。事後，他被送往慶尚南道晉州市某醫院接受治療，他的臉部因嚴重燒燙傷而浮腫，就連張開嘴唇說話都相當困難，今（23）日他接受專訪，回憶救災時的經過。

▲韓國東南部山林大火，慶尚南道山清郡矢川面的民宅已經被燃燒成廢墟。（圖／VCG）

郭姓隊員透露，包括他在內的8名昌寧郡救火隊員和1名公務員，在無人引導的情況下，22日上午11時30分被派往火災現場，「距離主要火源400公尺遠的4部稜線，消防直升機不斷灑水撲滅殘餘火勢，然而火勢卻越燒越旺！就在我們感到不妙而後撤之際，突然火焰像是風暴一樣捲上來。」

郭姓隊員表示，「在看到火焰10秒鐘後，『火魔』（形容大火）已經襲捲至背部後面，我們5名救火隊員躲到旁邊地坑、緊擁身軀。背部、手、頭部馬上被火勢燒到，帽子和防寒服也跟著著火了」；於是，5名隊員就這樣被炎熱高溫的火勢包圍長達20分鐘。

另一名64歲的文姓生還救火隊員感嘆，「就像哥所說的，我們5人互相擁抱才得以生還。不過其他3名消防隊員和另1名公務員，聽說他們2人一組分散避難，最後卻不幸身亡。由於所有人都是第一次來，我們就像是砲灰一樣被派來送死。」

郭姓隊員痛批，要是當局能夠及時派出救難直升機前來，恐怕3名消防隊員和1名公務員便不會因此殉職，「由於4部稜線火勢愈燒愈旺，我拍下現場照片，將相片和地點座標寄給消防當局和昌寧郡。然而在等待超過30分鐘後，救難直升機仍未前來，於是我們就各自分散下山，最後4人因此死亡。」

▼南韓慶尚北道義城郡22日出現山林大火，當局派消防直升機滅火。（圖／VCG）

▲南韓慶尚北道義城郡22日出現山林大火，當局派消防直升機滅火。（圖／VCG）

報導指出，郭姓隊員擁有3年救火隊員的資歷、文姓隊員的資歷則為2年。然而在不幸罹難的4人當中，李姓、孔姓皆是擁有7年與10年資歷的資深隊員。文姓隊員的弟弟感嘆，在這場突如其來的山林大火中，就連經驗老到的資深消防隊員也無法躲過火吻罹難的下場。

郭姓隊員的妻子則痛批，「我老公在嚴重燒燙傷的狀態走下山，在路邊等待救護車長達30分鐘。救難隊員抵達後，竟然要求我老公脫衣服，整個應對過程非常不恰當，讓我老公的燒燙傷變得更嚴重。」

另外，文姓隊員的弟弟則對政府提供防火阻燃服的品質提出質疑，「我哥穿著平常穿的山林大火監視服前往救災，然而該套監視服卻完全無法發揮阻燃功能。（政府）不僅沒有發放阻燃服，就連跳到地坑時，監視服和帽子通通淪為廢物！」

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