美價值1.6億「金卡簽證」超熱賣　商務部長證實：日銷1000張

▲川普於今年2月推出「金卡簽證」計畫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）於今年2月推出「金卡簽證」（Gold Card）計畫，只要投資500萬美元（約台幣1.64億元）就能獲得美國永居權。美國商務部長證實，目前每天平均賣出1000張，預計未來將全面取代現行的EB-5投資移民方案。

綜合外媒報導，美國商務部長魯特尼克（Howard Lutnick）近日在《All-In Podcast》節目中指出，這項計畫自2月上路後，目前每天平均賣出1000張，預計未來將全面取代現行的EB-5投資移民方案。

魯特尼克表示，全球大約有3700萬人具備購買金卡的財力，「總統認為我們可以賣出100萬張金卡，我們昨天就賣了1000張。」

他也透露，金卡簽證的數量無上限，收入則用來償還國債，而億萬富翁投資人保爾森（John Paulson）是這項計畫的幕後推手之一，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）則參與開發這項計畫的軟體基礎架構，預計2周後就會上線。

川普今年2月推出這項計畫時指出，金卡簽證計畫將為政府帶來可觀的收入，因為許多企業願意支付500萬美元的費用來引進高技術人才，「如果你仔細算一下，這筆收入還挺可觀的，我們的目標是讓有錢人以及能創造就業機會的人來（美國）。」

雖然這項政策預計為美國帶來可觀收入，但也引發不少爭議。批評者認為，這樣的措施等於是在「販售國籍」，讓有錢人享有優先通道，與政府大力驅逐無證移民的作法形成鮮明對比，導致移民制度出現「雙軌化」。