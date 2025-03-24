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加拿大提前舉行國會大選　「誰對抗川普更強硬」成競選主軸

▲加拿大總理卡尼。（圖／路透）

▲加拿大總理卡尼請求提前國會改選。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

加拿大將於4月28日舉行新一屆聯邦大選。根據最新民調，執政自由黨（Liberal Party）在新總理卡尼（Mark Carney）上任後聲勢回升，支持率已略微超前最大在野黨保守黨（Conservative Party）。

卡尼今日前往總督官邸，拜會總督西蒙（Mary Simon），請求解散國會並提前舉行大選，時間較原定日程提前6個月。這項決定也被視為卡尼鞏固其政治正當性的必要之舉，因其並非現任國會議員，須透過大選贏得席次與執政民意授權。

卡尼於今年3月14日宣誓就任總理，接替1月宣布辭職的杜魯道（Justin Trudeau）。作為前加拿大央行總裁，卡尼迅速整頓自由黨選戰布局，並將矛頭對準美國總統川普（Donald Trump）對加拿大的關稅戰與主權挑釁，強化訴求民眾團結一致、抵抗外來壓力。

卡尼今日受訪時表示，「唯有擁有強大的民意授權，我們才能在面對川普政府時，為加拿大人談出最好的協議。」他也承諾，若獲得繼續執政的機會，將為中產階級家庭推出減稅政策。

川普對加拿大的態度已成此次選戰主軸。他將於4月2日對所有加拿大出口商品實施全面25%關稅，並多次放話稱「加拿大應成為美國第51州」，引發加拿大朝野一致反彈。

在杜魯道辭職前，自由黨曾在民調中落後保守黨多達20個百分點，但在川普施壓與卡尼上任後的短短數月內，自由黨聲勢迅速反彈。根據萊傑市場調查公司（Leger Marketing）今日公布的數據，自由黨支持率為40%、保守黨37%、新民主黨12%，其他政黨均為個位數。

川普21日甚至公開表示，自由黨支持度上升「有我一份功勞」，並稱自己「完全改變了」加拿大的政治格局。他還宣稱雖不在乎誰當選，但「與自由黨合作可能比保守黨更好」。

對此，保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）回應指出，川普之所以偏好自由黨，是因為他想看到一個較弱勢的加拿大政府，「而我正是能夠堅定維護加拿大主權的人」。

卡尼則強調，「加拿大的領導人應由加拿大人民決定，不是任何外國政府能指定的。」他也重申，若再次獲得民意支持，將優先改善民生經濟、強化外交自主，並在關鍵議題上展現堅定立場。

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