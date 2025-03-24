美智庫：台灣面臨中共秘密政治戰　建議加重間諜刑罰

▲美方建議我國加重對間諜的防範與刑罰。（圖為總統賴清德日前舉行國安會議會後記者會／總統府提供）



記者張靖榕／綜合報導

美國華府智庫「全球台灣研究中心」（Global Taiwan Institute, GTI）近日發布一份報告，警告中國共產黨正透過公開與秘密手段，對台灣發動政治戰，並試圖從內部削弱民主體制。報告指出，台灣面對的外來威脅是全球民主政體中最嚴重之一，呼籲台灣應加強法律工具及國安審查制度來防堵滲透。

綜合外電、中央社報導，報告由前美國中央情報局（CIA）中國問題分析師馬提斯（Peter Mattis）等人執筆，題為《中國共產黨對台灣的秘密行動》，內容詳盡說明中共如何以影響力操作、統戰手段及秘密滲透行動，對台灣社會與政治運作構成實質威脅。

報告提出多項具體建議，首先主張台灣應仿效美國、英國、澳洲及加拿大等民主國家，建立「外國代理人登記制度」，明確界定哪些行為屬於受外國勢力指使，並將未登記代理人視為刑事犯罪。此舉可降低對間諜行為進行定罪時對國安機密的依賴，有助於強化法辦效率。

報告也建議台灣強化對現任與卸任官員赴中行程的透明與監管。具體作法包括：出發前至少30天公布完整行程、禁止閉門會議、所有正式會面需有外交人員在場並完整記錄，並開放媒體採訪，以防止祕密協議或統戰接觸。

報告特別指出，針對曾犯下國安相關罪行的官員，如果再協助中國招募其他官員或軍人，或參與統戰宣傳行動，應設立更高量刑標準。對於參與政治戰活動者，例如協助中共發聲、參與中方統戰活動者，也應列入加重處罰範圍。

此外，報告建議強化安全審查機制，建立完整制度監督政府人員離職後與中國的往來，進一步鞏固行政、立法與中央地方政府間的互信，保障國安作業順利執行。

在輿論與傳媒方面，報告認為可透過獎助計畫支持本地記者深入報導政治戰與滲透行為。馬提斯強調，民間社會在揭露此類行為上有時比政府更具靈活性，應設立由政府、媒體或民間共同資助的基金，支持記者調查中國對台滲透案例。

報告結論指出，台灣不僅需提升自身防衛能力，也需爭取國際盟友的理解與支援。「唯有台灣更清楚了解威脅，國際社會才有可能做出正確反應」。報告呼籲政府、立法機關與社會各界積極應對，避免台灣被從內部逐步侵蝕。