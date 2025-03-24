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美國「第二夫人」將攜子訪問格陵蘭！　預計參觀歷史遺址

▲▼美國副總統范斯（JD Vance）與妻子烏沙．范斯（Usha Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國副總統范斯（JD Vance）與妻子烏莎．范斯（Usha Vance）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

白宮發表聲明表示，美國副總統范斯（JD Vance）的妻子烏莎．范斯（Usha Vance）將與其中一名兒子於本週訪問格陵蘭，參與一場以文化交流為主軸的訪問行程。

根據《華盛頓郵報》報導，白宮23日在聲明中指出，烏莎此行將造訪當地歷史景點、深入了解格陵蘭文化，並出席一年一度、象徵民族團結的國家級「阿瓦納塔狗拉雪橇大賽」（Avannaata Qimussersu），「范斯女士與代表團對能見證這場意義非凡的比賽並一同慶祝格陵蘭文化與團結，感到相當興奮。」

此行儘管正值總統川普（Donald Trump）頻頻放話「無論如何都要拿下格陵蘭」的敏感時機，白宮在宣布行程時卻刻意避談此事，改以「展現美國柔性外交」為重點。

丹麥媒體指出，白宮國安顧問瓦爾茲（Michael Waltz）也將同行，不過白宮並未證實。丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）接受格陵蘭媒體《鞍山週報》訪問時則說，美國副總統夫人訪問格陵蘭「不能摒除川普的公開表態來看待」。

烏莎也透過Instagram發布影片表示，近期與孩子一同閱讀相關資料後，對狗拉雪橇賽的技巧與團隊合作精神深感敬佩，「這場比賽真的讓人驚艷，我此行也是為了慶祝美國與格陵蘭長久以來建立的互信與合作，希望雙邊關係未來更上層樓。」

烏莎曾是知名律師事務所的執業律師，直到丈夫、現任副總統范斯成為川普競選搭檔後，才轉任第二夫人一職。

值得一提的是，烏莎近來頻頻出訪，2月曾造訪法國巴黎，3月初前往印度，這次則將以第二夫人身分踏上格陵蘭，進一步強化雙邊文化與外交連結。

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