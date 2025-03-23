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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「全力支持大法官提名」　柯建銘籲藍白勿見縫插針

▲▼柯建銘 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德113年提名司法院正副院長、大法官人選，但全遭立法院封殺；副總統蕭美琴21日公布司法院正、副院長及大法官被提名人，院長提名人為檢察官出身的蔡秋明，副院長則提名法官出身的蘇素娥。民進黨團總召柯建銘日前曾表示，檢察官擔任司法院長的確較不妥，23日則說既然經過審薦小組審查，他相信總統賴清德已審慎考量，並尊重最終決定，「黨團包括我以降，絕對全力支持，請不要再見縫插針」。

面對最新大法官名單，柯建銘曾指出不妥，但這是審薦小組通過的，相信賴清德會很慎重，遭到外界及民眾黨立法院黨團總召黃國昌質疑，「找長期擔任檢察官的人來當司法院院長，回到『審檢一家親』的年代嗎？」

柯建銘說，自己與民進黨團全力支持總統所提名的7位大法官人選，並認為此份名單符合當前國家需求。他呼籲國民黨與民眾黨應放下政治算計，停止見縫插針，應共同支持這批大法官提名人選，以確保司法體系的穩定發展。

柯建銘指出，當天他發言時有所保留，提及檢察官擔任司法院長確實讓人感到意外，認為這樣的安排可能不太適當。然而，既然人選已經通過審薦小組的審查，且總統對此事已經極為審慎處理，他選擇信任賴總統的決策能力。他再次強調，賴清德此次的大法官提名對台灣當前局勢至關重要，民進黨團將全力支持。他也呼籲，作為憲政體制的關鍵角色，大法官的人選不應淪為政治鬥爭的工具，並敦促國民黨與民眾黨回歸理性，不要站在憲法的對立面，請放下屠刀立地成佛。

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