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黃國昌要卓榮泰「不要躲」為何揮霍納稅錢　民眾黨板橋宣講聚6000人

▲▼台灣民眾黨「323人民要當家!」全民問政宣講，黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨「人民要當家」宣講，黃國昌於壓軸登場，講了將近56分鐘。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／新北報導

為反制民進黨「人民是頭家」宣講，民眾黨今（23日）下午2時在新北板橋舉辦首場「人民要當家」宣講，壓軸由黨主席黃國昌上台，講了將近56分鐘，強調民眾黨絕對不怕跟民進黨論述，但是總統賴清德不敢面對民眾黨提出的質疑、行政院長卓榮泰也不敢回答，只用假訊息洗「國會刪預算」，但只有中共與北韓不敢刪預算；而民眾黨也公布，下一場將於30日在新竹登場，而今日活動到場人數近6000人。

民眾黨23日下午2時在新北板橋車站前啟動「人民要當家」宣講，根據活動規劃，主持人為新北市黨部主委陳世軒、民眾黨組織部副主任周曉芸，接著由立委張啓楷、陳昭姿、民眾黨團主任陳智菡、資深媒體人楊文嘉陸續上台，隨後進行「民主派報員」活動要支持者投入「真相DM」，再由政策會執行長賴香伶，以及台北商業大學財稅系教授黃耀輝、台灣公務革新力量聯盟常務理事朱智宇、台灣反詐騙聯盟協會理事長林家輝依序上台，最終由黃國昌做總結。

黃國昌表示，在台灣這塊美麗島嶼上生活的人，都會很驕傲地說「我是台灣人」，每個台灣人心裡都知道，在這自由民主國家當中，人民才是國家的主人，「所有台灣人都知道，權力必須要監督制衡，但是曾幾何時，那一個號稱『台灣要民主、要進步』的民進黨，今天已經墮落成自己過去最討厭的模樣？」

▲▼台灣民眾黨「323人民要當家!」全民問政宣講，黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

黃國昌提到，民進黨嘴巴喊著「民主」，心裡想的是「民進黨做主」、想的是當民進黨政府執政的時候，國會不可以被監督，人民納稅錢愛怎麼花就怎麼花，民進黨政府愛怎麼污就怎麼污，「這是哪門子的民主？」民進黨政府覺得手上有納稅人的錢，可以洗納稅人的腦，把就業安定基金拿去拍沙龍照、佈置豪華辦公室，或是去養綠色媒體。

黃國昌批評，當人民站出來怒吼，要民進黨政府給大家一個交代，要賴清德好好跟台灣人解釋，這些錢到哪裡去，「這錢是賴清德出的嗎？是卓榮泰出的嗎？如果都是台灣人民辛苦的納稅錢，台灣人民有沒有資格問民進黨政府，錢什麼時候要還來？有沒有資格要賴清德出來面對？有沒有資格要求卓榮泰出來講清楚，誰要負責任？」

黃國昌說，今天民眾黨在這邊集會，此刻號稱沒錢的民進黨政府，正在用高規格舞台在台南辦宣講，「我曾經說過，民眾黨絕對不會怕跟民進黨論述，我們就來好好談，怕的是講出來的事實，賴清德不敢面對，而卓榮泰也不敢回答我們提出的質疑，只會繼續躲在媒體、側翼後方，用假訊息洗台灣人的腦說『國會刪預算』。」

▲▼民眾黨在新北板橋舉辦「人民要當家」宣講，表示現場人數達6000人。（圖／民眾黨提供）

黃國昌強調，唯一不敢刪除預算的2個國家，一個是中華人民共和國，另一個是北韓，台灣要成為這樣的國家嗎？民進黨以前喊「民主進步」，現在在做的是「一黨專政」，不可以被質疑、挑戰與監督，人民不准問、國會不准刪，誰敢監督民進黨，就是「中共同路人」。

黃國昌喊話，民眾黨絕對不怕跟民進黨講道理，聲稱沒有衛生紙的卓榮泰正在用公家資源於台南宣講，「你既然是用公家資源在台南辦宣講，且你有臉在台南辦，我就公開邀請卓榮泰『不要躲』，等一下把一個個問題說清楚講明白，告訴台灣人民，這些錢為什麼民進黨權貴可以貪污？什麼時候要還給人民？」

黃國昌痛批，「如果民進黨有把人民當頭家，那為什麼敢揮霍人民的錢？敢這樣糟蹋人民？」民眾黨站出來並不是為了大罷免，而是看不下去民進黨繼續用謊言欺騙、恐嚇人民，「你把台灣人當盤子喔？反對民進黨就是中共同路人、敢監督民進黨的就是習近平走狗，台灣民主什麼時候被民進黨踐踏成這樣？」並喊話支持者將真相告訴其他台灣人，「台灣要進步，政府要監督」、「賴清德下台，卓榮泰還錢」。

最後，主持人陳世軒也宣傳，民眾黨將於3月30日下午在新竹天公壇舉辦下一場「人民要當家」宣講，邀請關心台灣的公民一起前往；另民眾黨也說，今日活動到場人數近6000人。

▲▼民眾黨在新北板橋舉辦「人民要當家」宣講，表示現場人數達6000人。（圖／民眾黨提供）

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