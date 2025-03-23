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與民眾黨公職推擠！史書華否認假摔　「我被衝撞飛出去」怒提告

▲▼台灣民眾黨「323人民要當家!」全民問政宣講，黃國昌受訪時，史書華在旁舉牌嗆聲 。（圖／記者李毓康攝）

▲史書華否認假摔並提告。（圖／記者李毓康攝）

記者陳以昇、劉人豪／新北報導

民眾黨今（23日）下午2時在新北板橋啟動「人民要當家」宣講，黨主席黃國昌下午1時50分受訪時，罷免藍委葉元之「板橋大刪元」領銜人、網紅牙醫史書華跑到現場，與民眾黨公職互槓，史主張被民眾黨壯漢推倒，隨後到板橋分局提告郭姓黨工妨害自由跟傷害。

民眾黨啟動「人民要當家」宣講，首站為23日下午2時在新北市板橋站前路新府路口，而黃國昌原訂下午1時50分在舞台正後方受訪，但黃國昌還沒站定位，管制區後方突然出現的是史書華，引發民眾黨公職不滿，史書華與民眾黨公職激烈辯論時，雙方一度踉蹌跌倒，民眾黨公職則在旁邊喊「假摔！假摔！」。

▲▼ 史書華 。（圖／史書華提供）

▲史書華對民眾黨工提告。（圖／史書華提供）

史書華表示，「我拿這個是黃國昌自己講過的話，我今天要求很簡單，請他幫我簽連署書，結果黃國昌完全不敢面對我與人民，只會派一群民眾黨的壯漢把它保護起來，這就是我們的第三大黨、民眾黨黃主席。」

事後史書華到板橋分局提告郭姓黨工妨害自由跟傷害，並表示畫面會說話，「畫面明顯拍到我是直接被體型比我大一倍的人衝撞飛出去的，然後旁邊的人馬上喊假摔」，並表示一個人到場只是要對話，卻被一群黑衣人包圍，「如果我今天是假摔，歡迎民眾黨幹部提告誣告」。

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