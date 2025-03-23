大罷免民意已起　柯建銘：藍白反制如以卵擊石、螳臂擋車

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

大罷免第二階段連署白熱化，民進黨團總召柯建銘23日表示，罷免行動已獲得廣大民意支持，而國民黨與民眾黨近期頻頻舉辦下鄉說明會，試圖反制，卻只是徒勞無功，猶如以卵擊石、螳臂擋車。他直言，藍白兩黨應該清楚回答，是站在愛台灣的一方，還是選擇賣台。

目前藍綠白三方陣營皆針對罷免與總預算等議題展開行動。民進黨日前在花蓮、台南舉辦「人民是頭家」政策宣講會，國民黨則以「反惡罷．護民主」為題，前往苗栗、新北舉行政策說明會，而民眾黨今日則在新北啟動「人民要當家」全民問政宣講。

柯建銘在記者會上表示，罷免現在已來到關鍵時刻。新竹市將作為示範區，相關物資如旗幟、帽子及連署書均已備妥，接下來還將刊登廣告、設置路口大型看板，宣傳規模將比照總統選舉等級。

他強調，罷免行動並非由任何單一個人或政黨主導，而是人民意志的展現，一旦民意湧現，藍白勢必難以阻擋，終將被歷史淘汰。對於國民黨近期積極下鄉宣傳，他直言這只是徒勞之舉，無法改變民意的趨勢。

此外，柯建銘也抨擊國民黨發起「反惡罷」運動，其實是黨內權力鬥爭的延伸，與真正的民主訴求無關。他強調，成功推動第二階段連署才是罷免行動的關鍵，目前距離最終決戰仍有近五個月時間，呼籲台灣人民站出來，以連署與投票的具體行動，對抗藍白聯手「賣台亡國」的行為。