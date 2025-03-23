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日夜溫差大！花蓮吳郭魚養殖受災嚴重　受理現金救助至4／2止

▲今年氣候異常氣溫時冷時熱，花蓮吳郭魚養殖戶受災嚴重。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲今年氣候異常氣溫時冷時熱，花蓮吳郭魚養殖戶受災嚴重。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

受2月份立春後天氣陰晴不定影響，天氣冷暖溫差巨大，造成花蓮水產養殖戶損失慘重，經花蓮縣政府向農業部爭取，農業部已於3月19日公告本縣玉里鎮吳郭魚養殖為辦理114年1-2月低溫農業天然災害現金救助地區。

縣長徐榛蔚表示，此次公告玉里鎮受災漁友可自3月20日起至4月2日止（例假日照常受理），到玉里鎮公所申請現金救助。徐榛蔚說，今年氣候異常，氣溫時冷熱，請漁友務必注意己身健康與養殖水產物生長情形，遇有養殖水產物生長異常受損，請記得拍照，並儘速通報公所，以保障自身權益。

農業處長陳淑雯說明，玉里鎮受損「吳郭魚」救助額度每公頃為24萬元，養殖戶申請現金救助時，請依據漁業天然災害災情查報及救助作業程序規定，檢具相關文件至土地所在地公所辦理，救助對象應符合下列規定：一、應為實際從事漁業生產之自然人，且無農業天然災害救助辦法第5條第2款規定之情形；二、申報項目損失率達20%以上者，依該救助項目之救助額度予以救助；未達20%者不予救助；三、魚塭需具有養殖漁業登記證，漁產品於同產季、同曆年，救助以一次為限。

縣府農業處提醒，本次災害救助受理期限至4月2日止，請符合申請資格的養殖戶儘速前往公所辦理，勿讓自身權益受損；另外，請各公所注意轄區時令作物生長情況，倘有疑似天然災害所致的損害，請儘速通報縣府。
 

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