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花蓮吳郭魚寒害受創！初估損失200萬　啟動現金救助作業

▲農業處會同相關單位勘查，初估養殖魚塭中吳郭魚受害面積達3.997公頃，死亡率達20%。（圖／花蓮縣政府提供）

▲農業處會同相關單位勘查，初估養殖魚塭中吳郭魚受害面積達3.997公頃，死亡率達20%。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟 ／花蓮報導

受2月份立春後天氣陰晴不定影響，天氣冷暖溫差巨大，造成花蓮水產養殖戶損失慘重，截至3月5日下午7時統計養殖漁業損失初估達新台幣200萬元。

7日上午花蓮縣政府農業處會同農業部水產試驗所東部漁業生物研究中心及玉里鎮公所前往玉里三民養殖漁業生產區，勘查養殖戶魚塭寒害情形，初估養殖魚塭中吳郭魚受害面積達3.997公頃，死亡率達20%，後續玉里鎮公所將依「漁業天然災害災情查報及救助作業程序」陳報漁業災害速報數據，以呈報農業部漁業署，向農業部陳報災損以期中央公告列入現金救助與低利貸款災損地區與項目。

縣長徐榛蔚提醒，養殖戶如有發現水產養殖物大量死亡為天然災害所致時，請務必主動向當地公所通報並拍攝災損照片，以利後續縣府確認受災情形；另請基層公所對於天然災害之受災魚塭，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，以協助受災漁友儘早復養，與維護申請天然災害救助之權益。另依「漁業天然災害災情查報及救助作業程序」第5條規定，水產養殖現金救助對象除災損達20%以上外，還需具有養殖漁業登記證及當年度放養量申報等要件。

農業處長陳淑雯呼籲，養殖戶應辦理相關登記證以維護自身權益，養殖漁業部分，應注意氣溫變化，水溫過低，不宜投餵飼料，在魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水水位及利用越冬溝，並於期間補注地下水，以維持較高的水溫，降低低水溫對水產物造成之影響。若水產養殖物有異常或疾病情形，可將池水或魚隻檢體送至花蓮縣動植物防疫所，由獸醫師提供檢診及諮詢服務。養殖池浮於水面之魚體須馬上撿除，以防水質或池底惡化，造成二次災損。
 

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