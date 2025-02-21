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康芮颱風引氣候異常...國姓枇杷減產3成　農業部允現金救助

▲立委馬文君與國姓鄉長邱美玲關心枇杷農損情況。（圖／翻攝「立法委員馬文君」臉書粉專，下同）

▲立委馬文君與國姓鄉長邱美玲關心枇杷農損情況。（圖／翻攝「立法委員馬文君」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

國姓鄉為全國第2大枇杷產區，但去(113)年康芮颱風造成該鄉枇杷遲發性災損，為照顧作物嚴重受損之農民，農業部於2月19日公告南投縣依據「農業天然災害救助辦法」第6條辦理現金救助，籲請受災農民於公告翌日起十個工作日內(至3月6日止)，攜帶地籍謄本正本或土地所有權狀、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地公所提出申請。

立委馬文君日前偕同國姓鄉長邱美玲前往受災枇杷園勘查，農民反映由於氣候異常，枇杷開花期遭遇高溫，導致一開花就乾枯、無法順利授粉，一至二期都沒有結果，枇杷產量恐將減產3成以上，面對一年心血歉收血本無歸，無不憂心忡忡。

▲立委馬文君與國姓鄉長邱美玲關心枇杷農損情況。（圖／翻攝「立法委員馬文君」臉書粉專）

馬文君隨即表示，要求農業部與縣府農政單位儘速完成現勘與認定，從寬、從速協助枇杷農申請天災現金救助，並提供低利貸款補助項目；面對氣候異常，農業部應協助農民做好旱災應變管理，掌握暖化引發新型態病蟲害防治作為，提供技術輔導，才能真正協助到農民度過難關；近年氣候變遷，農藥、肥料成本增加，栽種收成越加困難，只靠天災現金救助並非長久之計，期望農業部能派專家下鄉了解，輔導農友克服困境。

▲立委馬文君與國姓鄉長邱美玲關心枇杷農損情況。（圖／翻攝「立法委員馬文君」臉書粉專）

縣府農業處表示，本次救助項目為枇杷，以「農業天然災害現金救助項目及額度」所定果樹(五)救助額度辦理救助，每公頃為10萬元；另符合「農業天然災害救助辦法」第5條規定之農民，辦理救助項目損害率達20%以上者，依救助額度予以救助，未達20%者則不予救助。

農業處提醒，本次救助作業程序及期限，係依據｢農業天然災害救助辦法」第12條規定辦理，籲請受災農民把握期限提出申請，逾期將不予受理。

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枇杷農損氣候異常現金救助農業部

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