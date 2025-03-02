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赴日注意！東京明起「氣溫溜滑梯」　驟降13°C可能下雪

▲▼ 日本石川縣金澤市1月下旬降雪 。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京天氣乍暖還寒。圖為石川縣金澤市1月下旬的降雪。（資料照／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

日本東京「乍暖還寒」，2日相當暖和，甚至高達19°C，但3日起氣溫卻會急遽下降，白天僅剩下6°C，再度迎來寒冷冬天，關東地區的平地，甚至可能下雪。

TBS引述日本氣象廳預測報導，儘管從西日本到東海、北陸地區將有間歇性降雨，但2日全國多地氣溫高於往年同期。其中，東京陽光普照，氣溫高達19°C，相當於4月中旬的溫暖天氣，而福岡、鹿兒島、高知等地，甚至可能超過20°C。

不過，3日開始，多地氣溫都將出現大幅波動，進入不穩定時期。其中，關東地區預計3日凌晨開始降雨，並且持續至傍晚，到了晚間才會暫停、轉為降雪，直到4日白天止歇。

4日傍晚開始，關東內陸及山區也可能開始下雪，沿岸地區則可能下雨。到了深夜，東京雨勢可能轉變為雨雪一同降下的「霙」（讀音同英），並且一直持續到5日。

報導特別指出，福岡2日氣溫超過20°C，3日最高溫卻只剩下12°C，東京更是驟降至6°C，不僅相當寒冷，溫差還超過10°C。

專家提醒民眾，隨時增添衣物，注意防寒及保暖。不過，目前預報仍有變數，建議可以持續關注最新天氣預報。

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