紙碗、耐熱塑膠袋何者比較毒？「答案顛覆印象」

▲紙碗、餐盒內薄薄的一層塑膠淋膜，材質大多是LDPE，遇上高溫恐會釋放出大量塑膠微粒，盛裝熱食並不安全。（圖／CTWANT提供）



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隨著現代人生活倚重外賣外送，「塑膠也成了『隱形餐點』！」專家建議外帶食物前可先想想，「紙碗、耐熱塑膠袋何者比較毒？」答案是紙碗，因為耐熱塑膠袋的塑膠微粒零檢出，完全顛覆一般民眾的印象。專家告訴CTWANT記者，「關鍵在於材質，檢測的耐熱塑膠袋分別是PP、HDPE能耐高溫，而多數塑膠淋膜使用LDPE材質，超過攝氏90度就有風險。」

根據美國國家醫學圖書館2024年底一篇研究顯示，追蹤2000名受試者發現，每周叫1-2次外賣的人，體內平均會累積約170~638種不同材質的塑膠微粒；每周叫外賣大於等於5次者，糞便中塑膠微粒含量是少用者的3.5倍。

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胸腔暨重症專科醫師黃軒說，現代人便利的生活，仰賴於許許多多的塑膠相關製品，無論是一杯超商熱咖啡、微波便當，或瓶裝水、茶包、咖啡掛耳，都含有塑膠材質，「尤其是外賣、外送，塑膠根本是『隱形餐點』！」

黃軒解釋，外賣經常使用塑膠容器盛裝熱食，在人體研究中，高頻率接觸這些塑料產品，心血管疾病風險增加13%；動物實驗則顯示，長期接觸這些外賣餐盒，會改變腸道菌群，引發發炎反應和氧化反應，導致心肌損傷和心血管疾病。

「外帶食物經常使用的紙盒、紙杯、紙碗、或超商咖啡杯，雖然外觀看起來是紙，但為達到耐水耐油效果，內部會上薄薄一層塑膠淋膜。」營養師程涵宇表示，塑膠淋膜以LDPE材質最常見，其耐熱度為攝氏70-90度，若遇上熱美式、熱湯麵、小火鍋這類液態燙食，就會釋放大量塑膠微粒。

根據食藥署「109年度市售塑膠類食品器具容器包裝產品含有及材料釋出之塑膠微粒調查研究」，檢測了50種市售的塑膠類食品器具、容器，包括瓶裝水、塑膠淋膜紙杯與紙碗、耐熱塑膠袋、茶包帶、咖啡掛耳、滷包袋、一次性塑膠杯與碗。

結果發現，29件瓶裝水中有18件檢測出不同種類的塑膠微粒；其餘塑膠器具，在放入攝氏95度的熱水後，唯一沒有釋放出塑膠微粒的是2種耐熱塑膠袋。程涵宇說，「報告指出，PET包裝的瓶裝水卻檢測出PET、PE、PP、PS各種材質的塑膠微粒，推測水源本身已受塑膠微粒汙染。」

茶包、咖啡掛耳、滷包袋、一次性塑膠杯碗、塑膠淋膜杯碗皆檢測到塑膠微粒，其中一次性塑膠杯碗、塑膠淋膜杯碗檢出量十分龐大，而看來較為簡陋的耐熱塑膠袋卻反而沒有，所以外帶高溫食物時耐熱塑膠袋似乎較安全。

「關鍵在於材質，檢測的2種耐熱塑膠袋分別是PP、HDPE材質，耐熱溫度分別為攝氏100~140度、90~110度；而塑膠淋膜多數是LDPE材質，耐熱溫度只有攝氏70~90度。」程涵宇說。

除了以攝氏95度熱水檢測，研究也以攝氏25度的常溫水測試，總共7件一次性塑膠杯碗、塑膠淋膜杯碗中，僅有3件測出塑膠微粒。「這讓我們知道，若是使用超商咖啡杯時，喝溫飲或冰飲相較之下安全許多。」程涵宇說。

當然，若是自備不鏽鋼、玻璃容器盛裝外帶飲料或食物，更能大大減少塑膠微粒。例如，使用不鏽鋼水瓶代替塑膠瓶裝水，微波食物時選擇玻璃飯盒或陶瓷碗。程涵宇也建議盡量減少塑膠淋膜的包裝容器，外食時若店家有提供不鏽鋼餐具要優先使用。

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